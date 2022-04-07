Ortakların da katıldığı NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı başladı - Son Dakika
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Ortakların da katıldığı NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı başladı

07.04.2022 11:35

Ortakların da katıldığı NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı başladıBELÇİKA, (DHA)- NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı ikinci gününde Belçika'nın başkenti Brüksel'de sürüyor.

Ortakların da katıldığı NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı başladı

BELÇİKA, (DHA)- NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı ikinci gününde Belçika'nın başkenti Brüksel'de sürüyor. NATO ortaklarının da katıldığı Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ilk oturumu NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in açılış konuşmasıyla başladı.

NATO ortaklarının da katılımıyla NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı ilk oturumu Genel Sekreter Jens Stoltenberg'in açılış konuşmasını yapmasıyla başladı. Toplantıya Ukrayna, Gürcistan, Finlandiya, İsveç, Avrupa Birliği (AB), Avustralya, Japonya, Kore ve Yeni Zelanda temsilcilerinin de katıldığını ifade eden Stoltenberg, 'Tüm uluslararası düzeni de sarsan, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali Avrupa güvenliği için derin etkilere sahiptir. Ortaklarımızın bugün burada bulunması, Ukrayna'yı desteklemek, Rusya'nın saldırganlığını kınamak ve uluslararası düzene dayalı kuralları savunmak için birlik olduğumuzun bir işaretidir' şeklinde konuştu.

Konuşmasında Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba'yı özel olarak selamlayan Stoltenberg, 'Ukrayna halkı cesaret ve kararlılıklarıyla hepimize ilham verdi. Dmytro, doğrudan sizden bilgi almak ve ileriye dönük yolu tartışmak önemli' dedi.

Ortakların da katıldığı NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı başladı
Ortakların da katıldığı NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı başladı
Ortakların da katıldığı NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı başladı

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Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ortakların da katıldığı NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı başladı - Son Dakika


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