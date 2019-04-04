Ortakların Kavgası Kanlı Bitti: 4 Yaralı
30 dakika önce
Mersin'in Tarsus ilçesinde iş ortaklarının kavgası kanlı bitti, 3 kişi silahla 1 kişi bıçakla yaralandı.
Mersin
'in Tarsus
ilçesinde iş ortaklarının kavgası kanlı bitti, 3 kişi silahla 1 kişi bıçakla yaralandı.
Olay, Altaylılar Mahallesi Abdullah Tukay Caddesi üzerinde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, düğün salonu sahipleri A.K. ve İ.K. işyerinde bulunan iş ortakları Y.Y., H.E.ve H.E. ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre İ.K. üzerinde bulunan tabancayla iş ortakları olan Y.Y., H.E. ve H.E. isimli şahısların ayaklarına silah kullanarak yaraladı. Çıkan kavgada İ.K. ise bacağından bıçakla yaralandı.
Olay yerine gelen ambulanslar yaralıları Tarsus Medical Park ve Tarsus Devlet Hastanesine götürdü. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken A.K. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 08:34 Kaynak: İHA
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