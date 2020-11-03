SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde ortaklarıyla sorun yaşadığı iddia edilen Ş.Y., minibüsü ateşe verdi. İtfaiye, yanan aracı söndürdü.
Olay, öğle saatlerinde, Arifiye ilçesi Hanlıköy Mahallesi Terminal kavşağında meydana geldi. İddiaya göre ortaklarıyla sorunlar yaşayan Ş.Y., 54 HN 255 plakalı minibüsünü ateşe verdi. Aracın yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Araç hasar görürken, Ş.Y.'nin ifadesi alınarak soruşturma başlatıldı.
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Ortaklarıyla sorun yaşayınca minibüsü ateşe verdi - Son Dakika