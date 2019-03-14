Son Dakika Haberleri: Ortaklık Konseyi'nin 54. Toplantısı Brüksel'de Yapılacak

Ortaklık Konseyi'nin 54. Toplantısı Brüksel'de Yapılacak

1 saat önce

Dışişleri Bakanlığı, Ankara Anlaşması kapsamında kurulan ve Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin en üst düzeyde karar alma organı olan Ortaklık Konseyi'nin 54. toplantısının 15 Mart'ta Brüksel'de toplanacağını açıkladı.

Ortaklık Konseyi'nin 54. Toplantısı Brüksel'de Yapılacak, System.String[]
Dışişleri Bakanlığı, Ankara Anlaşması kapsamında kurulan ve Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin en üst düzeyde karar alma organı olan Ortaklık Konseyi'nin 54. toplantısının 15 Mart'ta Brüksel'de toplanacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yaklaşık dört yıllık bir aradan sonra ilk kez yapılacak olan toplantıya Türkiye adına Sayın Bakanımız ile Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Avrupa Birliği adına ise AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi/AB Komisyon Başkan Yardımcısı Federica Mogherini ile Avrupa Komisyonu Avrupa Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Komisyon Üyesi Johannes Hahn katılacaktır" denildi.

Türkiye ve AB tarafının toplantı öncesinde gayri resmi formatta biraraya gelerek dış politika konularını ve bölgesel gelişmeleri değerlendireceği belirtilen açıklamada, "Üye ülke temsilcilerinin de bulunacağı Ortaklık Konseyi toplantısında ise katılım müzakereleri, siyasi kriterler, ekonomik kriterler, AB müktesebatına uyum, vize muafiyeti süreci, Gümrük Birliği'nin işleyişi ve mali işbirliği başta olmak üzere Türkiye-AB ilişkilerinin farklı boyutlarının görüşülmesi planlanmaktadır" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 12:17 Kaynak: İHA

Avrupa Birliği, Türkiye, Brüksel, Politika
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