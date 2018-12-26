Ortaköy Açıklarında Ceset Bulundu
1 saat önce İlandır
BEŞİKTAŞ Ortaköy Sahili açıklarında denizde erkek cesedi bulundu.
BEŞİKTAŞ Ortaköy
Sahili açıklarında denizde erkek cesedi bulundu. Deniz polisi tarafından iskeleye çıkartılan ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu
Morgu'na götürüldü.
Ortaköy sahili açıklarında sabah saatlerinde denizde insan cesedi gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Cesedin kıyıya çıkarılması için Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi'ne haber verildi.
Deniz polisi tarafından Ortaköy İskelesine çıkartılan cesedin bir erkeğe ait olduğu belirlendi. Uzun süre denizde kaldığı tespit edilen ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.
- İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:40 Kaynak: DHA
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