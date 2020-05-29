ORTAKÖY BÜYÜK MECİDİYE CAMİİ AVLUSUNDA SOSYAL MESAFELİ CUMA NAMAZI - Son Dakika

ORTAKÖY BÜYÜK MECİDİYE CAMİİ AVLUSUNDA SOSYAL MESAFELİ CUMA NAMAZI
Koronavirüs tedbirleri kapsamında ibadete kapatılan Ortaköy Büyük Mecidiye Camii'nde haftalar sonra cuma namazı kılındı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında ibadete kapatılan Ortaköy Büyük Mecidiye Camii'nde haftalar sonra cuma namazı kılındı. Cami avlusunda saf tutan vatandaşlar sosyal mesafeye uyarak namazlarını kıldı. Seccade getirmeyen bazı vatandaşlar yere serdikleri ceketleri üzerinde namazlarını kıldı.
Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 02:39 Kaynak: DHA
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