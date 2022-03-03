Ortaköy'de bir otelin 7. katından düşen kadın ağır yaralandı - Son Dakika
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Ortaköy'de bir otelin 7. katından düşen kadın ağır yaralandı

03.03.2022 05:01

Beşiktaş Ortaköy'deki bir otelin 7. katından düşerek ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Beşiktaş Ortaköy'deki bir otelin 7. katından düşerek ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

İsmi öğrenilemeyen bir kadın, Yıldız Mahallesi Ortaköy Salhanesi Sokağı'ndaki bir otelin 7. katından zemine düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri bölgede inceleme yaptı.

Olay sırasında kadınla birlikte aynı odada olduğu iddia edilen bir erkek gözaltına alındı.

Ortaköy'de bir otelin 7. katından düşen kadın ağır yaralandı
Ortaköy'de bir otelin 7. katından düşen kadın ağır yaralandı
Ortaköy'de bir otelin 7. katından düşen kadın ağır yaralandı
Ortaköy'de bir otelin 7. katından düşen kadın ağır yaralandı

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Beşiktaş'ta ünlü otelin 7'nci katından düşen kadın ağır yaralandı Beşiktaş'ta ünlü otelin 7'nci katından düşen kadın ağır yaralandı Beşiktaş Ortaköy'de otelin 7'inci katından düşen kadın ağır yaralandı Beşiktaş Ortaköy'de otelin 7'inci katından düşen kadın ağır yaralandı

Beşiktaş, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ortaköy'de bir otelin 7. katından düşen kadın ağır yaralandı - Son Dakika


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