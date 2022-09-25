Ortaköy'de bulunan gece kulübündeki dayağın ayrıntıları ortaya çıktı! Feci şekilde dövülenlerin yakınları silahla saldırdı - Son Dakika
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Ortaköy'de bulunan gece kulübündeki dayağın ayrıntıları ortaya çıktı! Feci şekilde dövülenlerin yakınları silahla saldırdı

25.09.2022 14:51

İstanbul Ortaköy'de ünlü bir gece kulübü önünde yaşanan kavganın sonrasında yaşananlar öğrenildi. Dayak olayının ardından mekana motosikletle gelen 4 kişinin silahlı saldırı düzenlediği ve güvenliklerin saldırıya karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada 4 kişinin yaralandığı belirtildi. Olayla ilgili çalışma başlatan Beşiktaş polisinin gözaltına aldığı 5 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi. İkinci yaşanan olayla ilgili de soruşturmaya devam ediliyor.

Ortaköy'deki gece kulübünde geçtiğimiz 8 Eylül tarihinde saat 01.30 sıralarında yaşanan olayda, ünlü bir eğlence mekanına gelen biri kadın 3 kişi, özel güvenlikler tarafından içeri alınmadı. Bunun üzerine çıkan tartışmada içeri alınmayan bir şahıs, güvenlik görevlilerinden birine kafa atmıştı. Daha sonra bir türlü sakinleşmeyen güvenlikler ellerine geçirdikleri sopalarla hem kadını hem de erkeği feci şekilde dövdü. Bazı güvenlik görevlileri ise 3 kişiyi darp eden arkadaşlarına engel olmaya çalışsa da başarılı olamadı.

Ünlü gece kulübündeki kavganın detayları! Darbedildikten sonra adam toplayıp silahlarla gelmişler

SİLAHLI SALDIRI DA OLDU

Darp olayının ardından aynı gece saat 02.50 sıralarında eğlence mekanına gelen motosikletli 4 kişi güvenlik görevlilerine ateş açtı. Güvenlikçiler tarafından silahla karşılık verilmesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerine gelerek çalışma başlattı.

Ünlü gece kulübündeki kavganın detayları! Darbedildikten sonra adam toplayıp silahlarla gelmişler

AKRABALARINI ÇAĞIRMIŞ

Yaşanan çatışmada motosikletle gelen Ferdi K., Şehmuz Y., Selman Ç. ve karşı gruptan silahı kullanan güvenlik görevlisi Zeki P. hafif şekilde yaralandı. Olayın ardından polis, olaya karıştığı tespit edilen 2 gruptan toplam 9 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan soruşturmada motosikletle saldırıyı gerçekleştiren kişilerin ilk olayda dayak yiyen Recep Ç.'nin kardeşi ve arkadaşları olduğu belirlendi.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturmanın ardından motosikletle saldırıyı düzenleyen Ferdi K., Şehmuz Y., Selman Ç., Süleyman C. ve karşı gruptan silahı kullandığı tespit edilen Zeki İ. tutuklandı. Güvenlik görevlilerinden Mesut G.'ye ev hapsi verildi. Yaşanan ilk dayak olayı ile ilgili güvenlikçiler tarafından darp edilen Mesut E. ile İnci Cennet E., dün gece Beşiktaş İlçe emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından mağdur olarak ifadeleri alındı. Mesut E. ve İnci Cennet E., 8 Eylül gecesi yaşadıkları dayak olayından dolayı güvenlik görevlilerinden şikayetçi oldu.

Bunun üzerine Beşiktaş polisi, dayak olayında yer aldığı tespit edilen güvenlik görevlisi Ferhat A.'yı gözaltına aldı. Ferhat A. işlemlerin ardından adliyeye gönderilecek. İkinci yaşanan olayla ilgili de soruşturmaya devam ediliyor.

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Kaynak: İHA

Beşiktaş, Ortaköy, Eylül, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ortaköy'de bulunan gece kulübündeki dayağın ayrıntıları ortaya çıktı! Feci şekilde dövülenlerin yakınları silahla saldırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ortaköy'de bulunan gece kulübündeki dayağın ayrıntıları ortaya çıktı! Feci şekilde dövülenlerin yakınları silahla saldırdı - Son Dakika
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