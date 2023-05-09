CHP'nin Ortaköy'deki seçim çadırını yakan kişinin psikolojik sorunları olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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CHP'nin Ortaköy'deki seçim çadırını yakan kişinin psikolojik sorunları olduğu ortaya çıktı

09.05.2023 12:06
CHP'nin Ortaköy'deki seçim çadırını yakan kişinin psikolojik sorunları olduğu ortaya çıktı

5 Mayıs'ta CHP'nin İstanbul Ortaköy'de bulunan çadırını yakan ve yakalanan şahıs, verdiği ifadede yangının, 'ısınmak için girdiği çadırda yaktığı karton parçalarını söndürmeden çıktığı için' başladığını ileri sürdü. Ayrıca 28 yaşındaki kişinin akli dengesinin yerinde olmadığı ortaya çıktı.

5 Mayıs Cuma günü sabah saat 06.30 sıralarında Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Ortaköy'de bulunan seçim çadırında yangın çıkmıştı. CHP'nin şikayeti sonucu Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği'nin yürüttüğü çalışma sonucu yangına sebep olan Murat C., Bağcılar'da yakalandı.

ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN KAYDI VARMIŞ

Bağcılar'da yakalanan ve emniyetteki sorgusunun ardından adli işlemi yapılan şahsın 'tehdit-hakaret, 'evden hırsızlık' ve 'mala zarar verme' gibi suçlardan suç kaydının olduğu öğrenilirken; akli dengesinin de yerinde olmadığı belirtildi.

TUTUKSUZ YARGILANACAK

'Mala zarar verme' suçundan adli işlemi yapılan Murat C., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (2)
  • Paravan Hesap: Günah keçisi bulundu mu. Kimin yaptırdığı bir aşikar. Cevap Yaz 14 2 Yayından Kaldır
  • Necati Kaya: Bu tur olaylari zaten hep meczuplar yapar. Ama bu provakatörler maşaların. her nedense 8- 10 polis kaydi olur. Ama asıl karanlık odaklar hiç yakalanmaz nedense. Cevap Yaz 11 2 Yayından Kaldır
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Cumhuriyet Halk Partisi, Beşiktaş, Ortaköy, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa CHP'nin Ortaköy'deki seçim çadırını yakan kişinin psikolojik sorunları olduğu ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'nin Ortaköy'deki seçim çadırını yakan kişinin psikolojik sorunları olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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