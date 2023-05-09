CHP'nin Ortaköy'deki seçim çadırını yakan kişinin psikolojik sorunları olduğu ortaya çıktı

5 Mayıs Cuma günü sabah saat 06.30 sıralarında Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Ortaköy'de bulunan seçim çadırında yangın çıkmıştı. CHP'nin şikayeti sonucu Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği'nin yürüttüğü çalışma sonucu yangına sebep olan Murat C., Bağcılar'da yakalandı.

ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN KAYDI VARMIŞ

Bağcılar'da yakalanan ve emniyetteki sorgusunun ardından adli işlemi yapılan şahsın 'tehdit-hakaret, 'evden hırsızlık' ve 'mala zarar verme' gibi suçlardan suç kaydının olduğu öğrenilirken; akli dengesinin de yerinde olmadığı belirtildi.

TUTUKSUZ YARGILANACAK

'Mala zarar verme' suçundan adli işlemi yapılan Murat C., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.