Son Dakika Haberleri: Ortaköy'de çöken yolda etrafı lağım kokusu sardı
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Ortaköy'de çöken yolda etrafı lağım kokusu sardı

1 saat önce

ORTAKÖY'de Kumpirciler Çarşısı'nda kanalizasyon hattında yaşanan çökme nedeniyle çevreyi lağım kokusu sardı.

Ortaköy'de çöken yolda etrafı lağım kokusu sardı, System.String[]
ORTAKÖY'de Kumpirciler Çarşısı'nda  kanalizasyon hattında yaşanan çökme nedeniyle çevreyi lağım kokusu sardı.  Belediye ekiplerinin çalışmaları ise çevredeki esnafın işlerini olumsuz etkiledi.

Beşiktaş Ortaköy'de altından kanalizasyon suyu geçen Mecidiye Köprübaşı sokağının bir bölümünde dün saat 10.00 sıralarında çökme meydana geldi. Olayın ardından tedbir amaçlı 4 kumpir dükkanı kapatıldı. Beşiktaş Belediyesi ekipleri ise çökmenin yaşandığı sokağı kapatarak çalışma başlattı. Çöken alan iş makineleri tarafından genişletilince çevreye lağım kokusu sardı. Hem sokağın kapalı olması hem de çevreye yayılan koku  esnafın işlerini olumsuz etkiledi.

BURADAN HER TARAFA KOKU YAYILIYOR
Yaklaşık 10 senedir Ortaköy'de kumpir dükkanında çalışan Burhan Çelik, çökmenin yaşandığı yolun işlerini olumsuz etkilediğini söyledi. Çevreye kötü kokuların da yayıldığını anlatan Çelik,"Dün sabah burada bir çökme meydana geldi. Bu bizim işimizi etkiledi.  Çalışmalar nedeniyle bu ara kapandı. Bu aranın kapanması nedeniyle insanlar diğer taraftan sahile iniyor. Bu da bizim işlerimizi ister istemez etkiliyor. Buradan akan lağım kanalı. Bu kanal Dereboyu'na kadar devam ediyor. Bu göçmenin depremden mi olduğunu yoksa başka bir nedenden mi olduğunu bilmiyoruz. Buradan her tarafa koku gidiyor. Bu bizi etkilediği gibi müşterileri de etkiliyor. Çalışmalar gece geç saatlere kadar devam etmiş. Bu gün de çalışmalar devam ediyor. Şu an lağım kanalının üstü açık olduğu için çevrede koku var. Üstü kapatılırsa kokunun gideceğini tahmin ediyorum" dedi.

YOLUN KAPANMASI İŞLERİMİZİ ETKİLEDİ
Kitapçı dükkanında çalışan Veysel Çalışkan ise "Buradaki çökme ve çalışmalar nedeniyle yolun kapanması işlerimizi etkiledi. Sadece bizim değil bütün esnafın işleri olumsuz yönde etkilendi. Çünkü  Ortaköy'ün en işlek caddesi burası. Olayın insanların az olduğu saatte sabah olması olası bir kazanın önüne geçti" dedi.

Görüntü Dökümü:

Ortaköy kumpirciler çarşısı

Kapanan yol

Olay yerindeki iş makinesi

Çöken alan

Kapalı dükkanlar

Çevre sakinleri ile röp.

Turistlerin çalışma nedeniyle geri dönmesi

Genel ve detaylar


Köprübaşı, Mecidiye, Beşiktaş, Ortaköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 03:43 Kaynak: DHA
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