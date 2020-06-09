Ortaköy'de çöken yolda tahliye çalışmaları başladı - Son Dakika

Ortaköy'de yolun çökmesi sonucu 1 vatandaşın içine düşerek yaralandığı ve kumpir dükkanlarının zarar gördüğü olay sonrası tahliye çalışmaları başladı. Belediye ekipleri tarafından vinç yardımıyla kaldırılan kumpir vitrini güvenlik alana konuldu.



Beşiktaş Ortaköy Kumpirciler Çarşısı olarak bilinen Mecidiye Köprüsü Sokak'ta dün saat 23.30 sıralarında meydana gelen olayda, henüz bilinmeyen bir nedenle yol büyük bir gürültüyle çökmüş ve yoldan geçen bir kadın ise çukura düşmüştü. Olayın ardından büyük panik yaşanmış çukurdaki kadın ise Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliğine bağlı "Gece Kartalları" diye adlandırılan bekçiler ve vatandaşların yardımıyla kurtarılmıştı. Beşiktaş İtfaiye Grup Amirliği ve Beşiktaş Arama Kurtarmaya bağlı ekipler ise çökmenin olduğu yerde önlem almıştı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansımıştı.



Tahliye çalışmaları başladı



Sabahın erken saatlerinde başlayan tahliye çalışmaları öğle saatlerinde de devam etti. Belediye ekipleri vinç yardımıyla çökmenin olduğu işyerlerindeki vitrinleri kurtardı. Malzemeler güvenlik yere konulurken, çevrede ise güvenlik önlemleri alındı. Çalışmaların devam edeceği öğrenildi. - İSTANBUL