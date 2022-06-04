Ortaköy'de deniz dibi temizliği yapıldı - Son Dakika
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Ortaköy'de deniz dibi temizliği yapıldı

04.06.2022 15:27
Ortaköy'de deniz dibi temizliği yapıldı

"Türkiye Çevre Haftası" etkinlikleri kapsamında, İstanbul Valiliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü koordinasyonunda Sahil Güvenlik Komutanlığı iş birliğiyle Ortaköy'de deniz dibi temizliği yapıldı.

"Türkiye Çevre Haftası" etkinlikleri kapsamında, İstanbul Valiliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü koordinasyonunda Sahil Güvenlik Komutanlığı iş birliğiyle Ortaköy'de deniz dibi temizliği yapıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları, bölgede tarama yaptıktan sonra denize dalarak, cam ve plastik şişeler, çuval ve demir yığınları da dahil çeşitli atıkları karaya çıkardı.

Atıkların üzerinde bulunan deniz yıldızları, denize geri bırakıldı.

Su altından toplanan atıklar farkındalık oluşturmak amacıyla sergilendi.

İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Hacı Mehmet Güner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararnameyle 1-7 Haziran tarihleri arasında kutlanan Türkiye Çevre Haftası kapsamında etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

Bugün de denizlerdeki kirliliğe dikkati çekmek amacıyla burada olduklarını aktaran Güner, şunları kaydetti:

"Geleceğimize bırakacağımız çevre; deniz, kara fark etmiyor, hepimizin mirası. Çok dikkatli kullanmamız lazım. Atık oluşturmamaya ne kadar dikkat edersek o kadar başarılı oluruz. Karaya bıraktığımız atıklar da bir şekilde denize ulaşıyor. Denizdeki canlı popülasyonuna çok büyük zarar veriyor. Doğal denge bozuldu. Farkındalık oluşturmak için bunlara hassasiyet göstermemiz önem arz ediyor."

Ortaköy'de deniz dibi temizliği yapıldı
Ortaköy'de deniz dibi temizliği yapıldı
Ortaköy'de deniz dibi temizliği yapıldı
Ortaköy'de deniz dibi temizliği yapıldı
Ortaköy'de deniz dibi temizliği yapıldı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, İklim Değişikliği, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ortaköy'de deniz dibi temizliği yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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