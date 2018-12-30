Ortaköy'de Düğün Konvoyu Dehşeti
42 dakika önce
Haber: Ersan SAN-Kamera: İstanbul/DHABeşiktaş Ortaköy'de motosiklet sürücüsü, karşı yönden gelen düğün konvoyundaki araçların hatalı sollama yapması nedeniyle önünde aniden duran otomobile çarptı.
Haber: Ersan SAN-Kamera: İstanbul/DHA
Beşiktaş Ortaköy'de motosiklet sürücüsü, karşı yönden gelen düğün konvoyundaki araçların hatalı sollama yapması nedeniyle önünde aniden duran otomobile çarptı. Kaza anı kask kamerasına saniye saniye yansıdı.
Palanga Caddesi üzerinde seyir halindeki 34 TS 8851 plakalı motosikletlin sürücüsü Emrullah M., karşı şeritten gelen düğün konvoyundaki araçların hatalı sollama yapması nedeniyle kaza yaptı. Emrullah M., hatalı sollama yapan araçlara çarpmamak için aniden duran 34 LJ 2311 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen motosikletli kazayı yara almadan atlattı. Kaldırımdan düğün konvoyundakilere 'Gelin buraya' demesine rağmen konvoydakiler yollarına devam etti. O anlar motosikletlinin kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Görüntü dökümü:
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-Hatalı sollama yapan araçlar
-Duran araç
-Motosikletlinin çarpması
-Motosikletlinin bağırması
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 11:28 Kaynak: DHA
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