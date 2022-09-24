ORTAKÖY'DE EĞLENCE MEKANI ÖNÜNDE TAKIM ELBİSELİLERİN DEHŞETİ: 1'İ KADIN 3 KİŞİYE DAYAK - Son Dakika
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ORTAKÖY'DE EĞLENCE MEKANI ÖNÜNDE TAKIM ELBİSELİLERİN DEHŞETİ: 1'İ KADIN 3 KİŞİYE DAYAK

24.09.2022 23:10
ORTAKÖY'DE EĞLENCE MEKANI ÖNÜNDE TAKIM ELBİSELİLERİN DEHŞETİ: 1'İ KADIN 3 KİŞİYE DAYAK

BEŞİKTAŞ, Ortaköy'de ünlü bir eğlence mekanına gelen biri kadın 3 kişi çıkan tartışma sonrası takım elbise giyen güvenlik görevlileri tarafından dakikalarca dövüldü.

BEŞİKTAŞ, Ortaköy'de ünlü bir eğlence mekanına gelen biri kadın 3 kişi çıkan tartışma sonrası takım elbise giyen güvenlik görevlileri tarafından dakikalarca dövüldü. Olayda 1'i silahla 3'ü darp sonucu olmak üzere 4 kişi yaralandı. Takım elbiseli yaklaşık 10 kişinin sopalı dehşeti güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay 8 Eylül Perşembe gecesi 01: 30 sıralarında yaşandı. Ortaköy'de ünlü bir eğlence mekanına gelen biri kadın 3 kişi, özel güvenlikler tarafından içeri alınmadı. Bunun üzerine çıkan tartışmada içeri alınmayan erkek güvenlik görevlilerinden birine kafa attı. Yaklaşık 10 kişi olan takım elbiseli güvenlikçiler kafa atan kişiyle birlikte yanındaki kişiyi ve kadını yere yatırıp tekme ve yumruklarla darp etti. Daha sonra bir türlü sakinleşmeyen güvenlikler ellerine geçirdikleri sopalarla hem kadını hem de erkeği feci şekilde dövdü. Bazı güvenlik görevlileri ise 3 kişiyi darp eden arkadaşlarına engel olmaya çalışsa da başarılı olamadı. Yaşanan dehşet anları mekanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Bu olaydan bir süre sonra eğlence mekanı önüne gelen silahlı grup ile güvenlikler arasında kavga çıktı. Olayda silahla vurularak ağır yaralanan bir güvenlik görevlisi hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri soruşturma başlattı.

"4 KİŞİNİN YARALANDIĞI SALDIRIDA 5 KİŞİ TUTUKLANDI"

Yaşanan olayla ilgili Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "İlçemizde bulunan bir işletmede meydana gelen ve bugün sosyal medyada da paylaşılan olayla ilgili olarak; 08.09.2022 günü gerçekleşen olayda, işletmeye girmeye çalışan ve içeri alınmayan müşterilerle işletmenin güvenlik görevlileri arasında yaşanan arbede ve sonrasında gerçekleşen silahlı saldırıda 4 kişi yaralanmış, emniyet görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde olaya karışan 5 kişi yakalanarak, çıkarılmış oldukları adli makamlarca tutuklanmıştır" ifadeleri yer aldı.

Görüntü dökümü---------GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ-Bir kadın ve 2 erkeğin mekan girişinde güvenliklerle tartışması-Adamın bir kişiye kafa atması-Güvenliklerin kadın ve 2 erkeği feci şekilde dövmeleri-Yerdeki kişilerin sopalarla feci şekilde dövülmeleri-Bazı güvenliklerin dayak atan güvenlikleri engellemeye çalışması

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Beşiktaş, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ORTAKÖY'DE EĞLENCE MEKANI ÖNÜNDE TAKIM ELBİSELİLERİN DEHŞETİ: 1'İ KADIN 3 KİŞİYE DAYAK - Son Dakika

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SON DAKİKA: ORTAKÖY'DE EĞLENCE MEKANI ÖNÜNDE TAKIM ELBİSELİLERİN DEHŞETİ: 1'İ KADIN 3 KİŞİYE DAYAK - Son Dakika
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