Ortaköy'de endişelendiren görüntüler - Son Dakika

İdris TİFTİKÇİ/ İSTANBUL DHA KORONAVİRÜSE karşı her alanda tedbirler alınmaya devam ederken, vatandaşlara da mecbur kalmadıkça sokağa çıkılmaması yönünde uyarılarda bulunuldu. Vatandaşların bir kısmı "Evde kalın" uyarılarını dikkate alarak evlerinden dışarı çıkmazken, bazı vatandaşlar ise sokağa çıkmayı sürdürüyor.

Bazı İstanbullular koronavirüs tehlikesine aldırış etmeden sahile akın ettiler. Ortaköy Sahili'ni dolduran çoğunluğu turist bazı vatandaşlar sahilde fotoğraf çektirdi. Ortaköy sahil yolunda trafiğin yoğun olduğu görüldü. Sahildeki kişilerin maske takmadığı ve sosyal mesafeye kuralına uymadığı dikkatlerden kaçmadı.