Ortaköy'de kumpircilerin olduğu yerin altından geçen kanal çöktü (1)
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Beşiktaş Ortaköy Deresi'ni denize taşıyan ve kumpircilerin bulunduğu yerin tam altından geçen kanalda çökme oldu.
Beşiktaş Ortaköy Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 04:03 Kaynak: DHA
Deresi'ni denize taşıyan ve kumpircilerin bulunduğu yerin tam altından geçen kanalda çökme oldu. Kaldırım taşları yaklaşık 3,5 metre derinliğindeki kanala düştü. Her gün binlerce kişinin bulunduğu alandaki çökme sabah saatlerinde olunca ölen ya da yaralanan olmadı.
Görüntü dökümü:
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-Olay yeri
-Çökme olan bölüm
-Kanalın görüntüsü
- İstanbul
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