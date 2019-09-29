Son Dakika Haberleri: Ortaköy'de kumpircilerin olduğu yerin altından geçen kanal çöktü (1)
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Ortaköy'de kumpircilerin olduğu yerin altından geçen kanal çöktü (1)

42 dakika önce

Beşiktaş Ortaköy Deresi'ni denize taşıyan ve kumpircilerin bulunduğu yerin tam altından geçen kanalda çökme oldu.

Ortaköy'de kumpircilerin olduğu yerin altından geçen kanal çöktü (1), System.String[]

Beşiktaş Ortaköy Deresi'ni denize taşıyan ve kumpircilerin bulunduğu yerin tam altından geçen kanalda çökme oldu. Kaldırım taşları yaklaşık 3,5 metre derinliğindeki kanala düştü. Her gün binlerce kişinin bulunduğu alandaki çökme sabah saatlerinde olunca ölen ya da yaralanan olmadı.

Görüntü dökümü:
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-Olay yeri
-Çökme olan bölüm
-Kanalın görüntüsü


- İstanbul
Beşiktaş, Ortaköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 04:03 Kaynak: DHA
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