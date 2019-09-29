Son Dakika Haberleri: (ortaköy'de kumpircilerin olduğu yerin altından geçen kanal çöktü
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(ortaköy'de kumpircilerin olduğu yerin altından geçen kanal çöktü

51 dakika önce

BEŞİKTAŞ'ta Ortaköy Deresi'ni denize taşıyan ve kumpircilerin bulunduğu yerin tam altından geçen kanalda çökme oldu.

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BEŞİKTAŞ'ta Ortaköy Deresi'ni denize taşıyan ve kumpircilerin bulunduğu yerin tam altından geçen kanalda çökme oldu. Sabah saatlerinde meydana gelen çökmede ölen ya da yaralanan olmazken, bazı dükkanlar kapatıldı. Belediye ekipleri, yolda çalışma başlattı. Beşiktaş Ortaköy'de bulunan kumpircilerin olduğu alandan sabah saatlerinde araç trafiğine kapalı olan yolun bir kısmında çökme meydana geldi. Parke taşlarının yaklaşık 3,5 metre derinliğindeki kanala düştüğünü gören çevre esnafı durumu belediye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler alanı yaya trafiğine kapattı, güvenlik gerekçesi ile 3 dükkan da kapatıldı. Olay yerine gönderilen iş makinesi de çökme olan sokakta onarım için çalışmalara başladı. Çökmenin sabah saatlerinde olması nedeniyle olayda ölen ya da yaralanan olmadı.


Beşiktaş, Ortaköy, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 05:22 Kaynak: DHA
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