ORTAKÖY'DE KUTLAMALARIN ARDINDAN TEMİZLİK ÇALIŞMASI YAPILDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel ORTAKÖY'DE KUTLAMALARIN ARDINDAN TEMİZLİK ÇALIŞMASI YAPILDI - Son Dakika

ORTAKÖY'DE KUTLAMALARIN ARDINDAN TEMİZLİK ÇALIŞMASI YAPILDI

6 saat önce

Ortaköy'deki yeni yıl kutlamalarının ardından çöplerle dolan meydanı temizlik işçileri temizledi.

ORTAKÖY'DE KUTLAMALARIN ARDINDAN TEMİZLİK ÇALIŞMASI YAPILDI, System.String[]

Ortaköy'deki yeni yıl kutlamalarının ardından çöplerle dolan meydanı temizlik işçileri temizledi. Beşiktaş Belediyesi Temizlik İşleri Ekipleri vakit kaybetmeden binlerce kişinin çöpünü temizlemeye başladı.

"İŞİMİZİ ÇOK SEVİYORUZ"

Yılbaşında da çalışarak insanlara hizmet eden Beşiktaş Belediyesi Temizlik İşçisi Ahmet Şahin, "Çok mutluyuz, çok da sevinçliyiz. İnsanları çok seviyoruz. İşimizi seviyoruz, işimizle gurur duyuyoruz. Yılbaşında ekmeğimiz için çalıştık. 2020'den de her şeyin hayırlısını istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü:

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-Temizlikten detaylar

-Şahin'in konuşması

-Genel ve detaylar


- İstanbul
Beşiktaş Belediyesi, Ortaköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 04:04 Kaynak: DHA
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