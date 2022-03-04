Ortaköy'de otelden düşerek ölen kadının eşiyle tartıştığı görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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Ortaköy'de otelden düşerek ölen kadının eşiyle tartıştığı görüntüler ortaya çıktı

04.03.2022 01:28
Ortaköy'de otelden düşerek ölen kadının eşiyle tartıştığı görüntüler ortaya çıktı

Ortaköy'de ünlü bir otelin 7. katından aşağı düşerek ölen 40 yaşındaki kadının dışarıda eşiyle tartıştığı görüntüler ortaya çıktı.

Ortaköy'de ünlü bir otelin 7. katından aşağı düşerek ölen 40 yaşındaki kadının dışarıda eşiyle tartıştığı görüntüler ortaya çıktı. Kadının eşi ise ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Beşiktaş Ortaköy'de dün saat 01.00 sıralarında meydana gelen olayda bir kadın, ünlü bir otelin 7'nci katından beton zemine düşerek ağır yaralanmıştı. Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına almıştı. Hastanede müdahale edilen Ebru C. (40) hayatını kaybetmişti.

Mekan çıkışı eşiyle tartıştığı görüntüler ortaya çıktı

Olayla ilgili çalışma başlatan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görgü şahitlerinin ifadesine başvurarak, güvenlik kamera görüntülerini incelemişti. Yapılan inceleme sonucunda kadının otele birlikte geldiği eşi Özgür A. (35) gözaltına alınmıştı. Polis, çiftin geçtiğimiz 25 Şubat Cuma günü Almanya'nın Hamburg kentinden yurda giriş yaparak otele yerleştikleri belirlenmişti. Olay günü akşam saatlerinde otelden çıkarak bir mekanda alkol alan çiftin, birçok kez kavga ederek otel odasına girdikleri ve burada da kavga etmeyi sürdürdükleri öğrenilmişti. O anlara ait ise güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Kadının eşi adliyeye sevk edildi

Beşiktaş polisinin yaptığı detaylı çalışmada çiftin odaya girdiği esnada kadının altında etek olduğunu ancak düştükten sonra altında sadece külotlu çorap olduğu belirlemişti. Ayrıca kavga esnada otel odasından çıkan kadının eşi tarafından kısa süreli sürüklemeyle tekrardan odaya alındığı ve kadın düştükten sonra eşinin hemen odadan çıktığı tespit edilmişti. Çiftin 20 yaşlarında da bir çocukları olduğu belirlenirken, yüzünde boğuşma sonucu tırnak izleri olan kadının eşi emniyete götürülmüştü. Kadının eşi ise ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Ortaköy'de otelden düşerek ölen kadının eşiyle tartıştığı görüntüler ortaya çıktı
Ortaköy'de otelden düşerek ölen kadının eşiyle tartıştığı görüntüler ortaya çıktı
Ortaköy'de otelden düşerek ölen kadının eşiyle tartıştığı görüntüler ortaya çıktı
Ortaköy'de otelden düşerek ölen kadının eşiyle tartıştığı görüntüler ortaya çıktı
Ortaköy'de otelden düşerek ölen kadının eşiyle tartıştığı görüntüler ortaya çıktı
Ortaköy'de otelden düşerek ölen kadının eşiyle tartıştığı görüntüler ortaya çıktı

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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortaköy, Taksim, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ortaköy'de otelden düşerek ölen kadının eşiyle tartıştığı görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika


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