Ortaköy'de otelin çatısından düşerek ölen kadının eşi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Beşiktaş Ortaköy'deki bir otelin çatısından düşerek hayatını kaybeden kadının eşi, adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Almanya'da yaşayan gıda ve inşaat firması sahibi Ebru C. (41) ile eşi Özgür A. (42), ticaret ve turistik ziyaret amacıyla İstanbul'a geldi. 26 yıllık evli olan ve 2 çocukları bulunan çift, Yıldız Mahallesi Ortaköy Salhanesi Sokak'taki otelde konaklamaya başladı.

Kaldıkları otele yakın eğlence yerinde gece saatlerine kadar kalan çift, daha sonra konakladıkları otelin 7'nci katındaki odaya döndü. Bir süre sonra Ebru C, henüz belirlenemeyen nedenle otelin çatısından aşağıya düştü. Ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan Özgür A, polise verdiği ifadede, eşinin eğlence mekanında alkolün de etkisiyle çıkardığı taşkınlığın ardından odalarına döndüklerini ve hava almak için terasa çıkan eşini göremeyince kontrol amacıyla kendisinin de oraya gittiğini kaydetti.

Terasta, çatıya çıkmak isteyen eşini indirmeye çalıştığını iddia eden Özgür A, bu sırada Ebru C'nin düştüğünü öne sürdü.

Öte yandan, çiftin kaldıkları odanın yanında konaklayan tanığın olay esnasında herhangi bir ses duymadığı, otelin aşağısında bulunan başka bir tanığın ise kadının düştüğü sırada kimseyi görmediğini, daha sonra ise beyaz gömlekli bir erkeğin terastan baktığını söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Özgür A, adliyeye sevk edildi.

Bu arada, çiftin eğlence mekanından çıktıktan sonraki tartışma görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.