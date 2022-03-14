Ortaköy'de otelin koridorlarındaki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Beşiktaş Ortaköy'de kaldığı otelde 7. kattan düşerek hayatını kaybettiği belirtilen Ebru Cizdam'ın dini nikahlı eşi tarafından koridorda sürüklendiği görüntüler ortaya çıktı.

Ortaköy'de bulunan otelde geçtiğimiz haftalarda yaşanan olayda inşaat firması sahibi Ebru Cizdam (41), 7. kattan düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında olay sırasında Cizdam'ın yanında olduğu öğrenilen dini nikahlı eşi Özgür Aydoğan tutuklanarak cezaevine gönderildi.Olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Otelin güvenlik kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerde, Özgür Aydoğan ve Ebru Cizdam'ın saat 00.56'da 7'nci katta bulunan odalarına çıkıyor. Bu sırada Aydoğan ile tartışan Ebru Cizdam odaya girmek istemiyor. Ancak eşini yerlerde sürükleyen Özgür Aydoğan, genç kadını odaya sokmaya çalışıyor. Bir süre sonra eşinin elinden kurtulan Ebru Cizdam, koridorda kaçmaya başlıyor. Otel odası önünde bir süre cebinden bir şey arayan Özgür Aydoğan ise daha sonra kadının peşinden gidiyor.