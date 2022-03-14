ORTAKÖY'DE OTELİN KORİDORLARINDAKİ DEHŞETİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika
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ORTAKÖY'DE OTELİN KORİDORLARINDAKİ DEHŞETİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

14.03.2022 15:12

Beşiktaş Ortaköy'de kaldığı lüks otelde 7. kattan düşerek hayatını kaybettiği belirtilen Ebru Cizdam'ın dini nikahlı eşi tarafından koridorda sürüklendiği görüntüler ortaya çıktı.

Beşiktaş Ortaköy'de kaldığı lüks otelde 7. kattan düşerek hayatını kaybettiği belirtilen Ebru Cizdam'ın dini nikahlı eşi tarafından koridorda sürüklendiği görüntüler ortaya çıktı.

Ortaköy'de bulunan otelde geçtiğimiz haftalarda yaşanan olayda inşaat firması sahibi Ebru Cizdam (41), 7. kattan düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında olay sırasında Cizdam'ın yanında olduğu öğrenilen dini nikahlı eşi Özgür Aydoğan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Otelin güvenlik kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerde, Özgür Aydoğan ve Ebru Cizdam'ın saat 00.56'da 7'nci katta bulunan odalarına çıkıyor. Bu sırada Aydoğan ile tartışan Ebru Cizdam odaya girmek istemiyor. Ancak eşini yerlerde sürükleyen Özgür Aydoğan, genç kadını odaya sokmaya çalışıyor. Bir süre sonra eşinin elinden kurtulan Ebru Cizdam, koridorda kaçmaya başlıyor. Otel odası önünde bir süre cebinden bir şey arayan Özgür Aydoğan ise daha sonra kadının peşinden gidiyor.

ORTAKÖY'DE OTELİN KORİDORLARINDAKİ DEHŞETİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
ORTAKÖY'DE OTELİN KORİDORLARINDAKİ DEHŞETİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
ORTAKÖY'DE OTELİN KORİDORLARINDAKİ DEHŞETİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

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ORTAKÖY'DE OTELİN KORİDORUNDAKİ DEHŞETİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI ORTAKÖY'DE OTELİN KORİDORUNDAKİ DEHŞETİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI BAĞCILAR'DA İNŞAATTA YANGIN; İŞÇİLER TAHLİYE EDİLDİ -1 BAĞCILAR'DA İNŞAATTA YANGIN; İŞÇİLER TAHLİYE EDİLDİ -1 Nef Stadyumu derbiye hazır Nef Stadyumu derbiye hazır

Beşiktaş, Aydoğan, İnşaat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ORTAKÖY'DE OTELİN KORİDORLARINDAKİ DEHŞETİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ORTAKÖY'DE OTELİN KORİDORLARINDAKİ DEHŞETİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika
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