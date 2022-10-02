Ortaköy'de takım elbiseli güvenliklerin şiddetinin ardından Emniyet operasyon başlattı! - Son Dakika
Üye Girişi

Ortaköy'de takım elbiseli güvenliklerin şiddetinin ardından Emniyet operasyon başlattı!

02.10.2022 22:52

Geçtiğimiz günlerde Ortaköy'de ünlü bir eğlence mekanına gelen 1'i kadın 3 kişinin takım elbise giyen güvenlik görevlileri tarafından dakikalarca dövülmesinden sonra Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Mekan önlerindeki bodyguard ve valelere yönelik geniş çaplı asayiş uygulaması başlatan ekipler, 12 adet ruhsatsız tabanca buldu. Motorize yunus polisinden kaçan 2 şahsın yakalandığı nefes kesen anlar ise kameralara kaydedildi.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde cadde ve sokaklardaki eğlence mekanları önünde bodyguard ve valelere yönelik geniş çaplı asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamalarda Arnavutköy'de vale hizmeti veren mekanları denetleyen Beşiktaş polisi, valeleri didik didik aradı. GBT kontrolü yapılan valelerin çalışma ruhsatları da kontrol edildi.

Takım elbiseli güvenliklerin dehşeti sonrası Emniyet harekete geçti! Beşiktaş'ta bodyguard ve valelere operasyon

12 ADET RUHSATSIZ TABANCA EKE GEÇİRİLDİ

Öte yandan cadde ve sokaklarda da denetim yapan ekipler, Kuruçeşme Caddesi üzerinde denetimlerini sürdürdü. Yapılan denetimlerde araçlar arandı, sürücülerin belgeleri kontrol edildi. Gece boyu devam eden aramalarda 1'i pompalı tüfek 12 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Silahlara ve çok sayıda mermiye polis ekipleri tarafından incelenmek üzere el konuldu.

Takım elbiseli güvenliklerin dehşeti sonrası Emniyet harekete geçti! Beşiktaş'ta bodyguard ve valelere operasyon

YUNUS POLİSLERİNDEN NEFES KESEN KOVALAMACA

Denetimlerde "dur" ihtarına uymayan bir motosikletli kaçmaya başladı. Motorize yunus polisi tarafından yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan 2 şahıs, yere yatırılarak kelepçelendi. Yapılan üst aramalarında ise ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerinin hız kesmeden devam edeceği öğrenildi.

Takım elbiseli güvenliklerin dehşeti sonrası Emniyet harekete geçti! Beşiktaş'ta bodyguard ve valelere operasyon
YORUMLAR
500
İSTANBUL-MALTEPE'DE 'HUZURLU SOKAK' DENETİMİ; RUHSATSIZ TÜFEK VE NARKOTİK MADDE ELE GEÇİRİLDİ İSTANBUL-MALTEPE'DE 'HUZURLU SOKAK' DENETİMİ; RUHSATSIZ TÜFEK VE NARKOTİK MADDE ELE GEÇİRİLDİ Yenişehir Belediyesinden kaldırım işgallerine yönelik gece denetimi Yenişehir Belediyesinden kaldırım işgallerine yönelik gece denetimi
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Beşiktaş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ortaköy'de takım elbiseli güvenliklerin şiddetinin ardından Emniyet operasyon başlattı! - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:37 Bulgaristan'da sandık çıkış anketine göre eski başbakan Borisov'un partisi galip geldi
22:36 Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi 27 yılın ardından bir ilk yaşanmasına neden oldu!
22:19 Isparta'da feci olay! Kavga ettiği eşini çocuklarının önünde öldürdü
22:14 Oyuncu Merve Boluğur'un düğün kareleri beğeni topladı! Verdikleri bir poz sosyal medyaya damga vurdu
22:03 Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı!
21:29 Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, tek hareketiyle Beşiktaş tribünlerini çıldırttı
21:28 Manken Didem Soydan imaj değiştirdi! Görenler dönüp tekrar baktı
21:03 Mansur Yavaş, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini tribünden izledi! Taraftar yoğun ilgi gösterdi
20:52 Zaman yolcusu olduğunu iddia eden genç, kıyamet için tarih verdi!
20:45 Beşiktaş büyük derbide sık sık ofsayta düşünce duruma sinirlenen taraftar yan hakeme puro attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2022 23:07:05. #1.13#
SON DAKİKA: Ortaköy'de takım elbiseli güvenliklerin şiddetinin ardından Emniyet operasyon başlattı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement