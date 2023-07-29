Ortaköy'de Taksici Yolcuya Saldırdı - Son Dakika
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Ortaköy'de Taksici Yolcuya Saldırdı

29.07.2023 11:57

Ortaköy'de bir taksici, Taksim'e gitmek isteyen bir yolcudan 250 lira istedi. Taksimetre açmayan taksici, görüntülendiğini fark edince yolcuyu araçtan indirmek istedi. Yolcu görüntü çektiğini söyleyince taksicinin saldırısına uğradı.

ORTAKÖY'de bir taksici Taksim'e gitmek istediğini söyleyen kişiden 250 lira istedi. Taksimetre açmayan taksici görüntülendiğini farkedince yolcuyu, "motor ışığı yandı" diyerek  araçtan indirmek istedi. Yolcu görüntü çektiğini söyleyince ise taksicinin saldırısına uğradı.

Beşiktaş Ortaköy'de bir kişi yol kenarında duran taksiciye Taksim'e gitmek istediğini söyledi. Taksici 250 lira talep etti. Ücreti kabul eden yolcu bir yandan da cep telefonuyla kayıt alarak araca bindi.

Kısa bir mesafe ilerledikten sonra şoför, görüntülendiğini fark edince motor ışığının yandığını belirterek durdu.

Kayıt alan yolcu ise şoföre başından beri cep telefonuyla görüntü aldığını ifade etti.  Bunun üzerine şoför, kendisini görüntüleyen yolcuya saldırarak elindeki cep telefonunu almaya çalıştı. Arbede sonrası yolcu, taksiden indi.

Kaynak: DHA
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Taksim, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ortaköy'de Taksici Yolcuya Saldırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ortaköy'de Taksici Yolcuya Saldırdı - Son Dakika
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