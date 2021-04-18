Ortaköy'de turist kadının dehşeti yaşadığı kaza kamerada - Son Dakika

Ortaköy'de turist kadının dehşeti yaşadığı kaza kamerada

Taksiden indiği arkadaşıyla kaldırımda yürüyen genç kadına otomobil çarptı

Beton dubaları deviren aracın çarptığı kadın takla atarak yere savruldu

İSTANBUL - Ortaköy'de taksiden indiği arkadaşıyla kaldırımda yürüyen turist kadına kontrolden çıkan otomobil çarptı. Dehşet anları kameralara yansırken, beton dubaları deviren aracın çarptığı kadın takla atarak yere savruldu. Yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, geçtiğimiz Pazar günü saat 16.30 sıralarında Beşiktaş Ortaköy Muallim Naci Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşamüstü kaldığı otelden çıkan İran uyruklu Güler Geb Çetinkaya, arkadaşıyla birlikte taksiye binerek Ortaköy'e geldi. Burada araçtan inen Çetinkaya ve arkadaşı ellerindeki kahveyle kaldırımda yürümeye başladı. Bir süre sonra Renault Clio marka 34 DBR 883 plakalı otomobille seyir halinde olan Mehmet Kurt, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil kaldırımdaki beton dubaları yerinden söktükten sonra arkadaşıyla yürüyen Çetinkaya'ya çarptı. Çarpma sonucu havalanarak takla atan genç kadın yere savrularak yaralandı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Turist kadın dehşeti yaşadı

Görüntülerde, turist kadın ve arkadaşı taksiden inerek bir süre bekliyor. Ardından ikili kaldırımdan yürüyemeye başlıyor. Trafikte seyreden otomobil ise bir anda kontrolden çıkıyor. Kaldırıma çıkan otomobil turist kadına çarpıyor. Kadın havalandıktan sonra takla atarak yere savruluyor. Kadının arkadaşı şok yaşarken, çevredeki vatandaşlar ve polis memuru koşarak kadının yanına geliyor.

"Kadının ağzından kan geliyordu, sürücü de tedirgindi"

Kaza hakkında konuşan bir esnaf, "Sürücü Beşiktaş yönüne doğru geliyordu. Önde bir araç vardı, ona vurmamak için kaldırımı seçti. Kaldırıma çıktığı anda oradaki bayanı görmedi ve ona çarptı. Kadın düştüğü gibi biz dükkandan çıkıp direkt yanına koştuk. Kadının ağzından kan geliyordu, sürücü de tedirgindi. Biz yardımcı olmaya çalıştık. İki bayandı, ikisi de İranlı turistti, ellerinde kahve vardı. Ambulansı aradık, kazanın etkisiyle sürücüyü sakinleştirmeye çalıştık. Ambulans geldi kadını hastaneye, sürücüyü karakola götürdüler" dedi.

Otomobil beton dubanın üstünde kaldı

Öte yandan kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadının yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Çalışmaların ardından beton dubanın üstünde kalan araç çekici yardımıyla indirildikten sonra emniyet otoparkına götürüldü. Sürücü Kurt ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.