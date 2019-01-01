Son Dakika Haberleri: Ortaköy'de Yeni Yıl Coşkusu

Ortaköy'de Yeni Yıl Coşkusu

38 dakika önce

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İSTANBUL DHAYılbaşı kutlamalarının İstanbul'daki adreslerinden biri de Beşiktaş oldu.

Ortaköy'de Yeni Yıl Coşkusu, System.String[]
Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İSTANBUL DHA

Yılbaşı kutlamalarının İstanbul'daki adreslerinden biri de Beşiktaş oldu. Ortaköy Meydanı özellikle turistleri ağırladı.

Çoğunluğunu turistlerin oluşturduğu kalabalık saat 22.00 itibariyle meydanda toplanmaya başladı. Saatler 00.00'ı gösterdiğinde ise meydanda adım atılacak yer kalmadı. Yeni yıla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü manzarasıyla giren kalabalık, havai fişek ve meşaleler yaktı. Yabancı turistlerin doyasıya eğlendiği meydanda toplananlar saatler 01.00'ı gösterdiğinde dağıldı. 

Görüntü Dökümü:

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-Ortaköy'de yeni yıl coşkusu

-Havai fişek, meşale yakanlar

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:53 Kaynak: DHA

İstanbul, Ortaköy, Güncel
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