Ortaköy'de Yeni Yıl Coşkusu
38 dakika önce
Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İSTANBUL DHAYılbaşı kutlamalarının İstanbul'daki adreslerinden biri de Beşiktaş oldu.
Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İSTANBUL DHA Yılbaşı
kutlamalarının İstanbul
'daki adreslerinden biri de Beşiktaş
oldu. Ortaköy Meydanı
özellikle turistleri ağırladı.
Çoğunluğunu turistlerin oluşturduğu kalabalık saat 22.00 itibariyle meydanda toplanmaya başladı. Saatler
00.00'ı gösterdiğinde ise meydanda adım atılacak yer kalmadı. Yeni yıla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü manzarasıyla giren kalabalık, havai fişek ve meşaleler yaktı. Yabancı turistlerin doyasıya eğlendiği meydanda toplananlar saatler 01.00'ı gösterdiğinde dağıldı.
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-Ortaköy'de yeni yıl coşkusu
-Havai fişek, meşale yakanlar
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:53 Kaynak: DHA
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