Ortaköy'de Yeni Yıl Coşkusu
36 dakika önce
YILBAŞI kutlamalarının İstanbul'daki adreslerinden biri de Beşiktaş oldu.
YILBAŞI kutlamalarının İstanbul
'daki adreslerinden biri de Beşiktaş
oldu. Ortaköy Meydanı
özellikle turistleri ağırladı.
Çoğunluğunu turistlerin oluşturduğu kalabalık saat 22.00 itibariyle meydanda toplanmaya başladı. Saatler
00.00'ı gösterdiğinde ise meydanda adım atılacak yer kalmadı. Yeni yıla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü manzarasıyla giren kalabalık, havai fişek ve meşaleler yaktı. Yabancı turistlerin doyasıya eğlendiği meydanda toplananlar saatler 01.00'ı gösterdiğinde dağıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:55 Kaynak: DHA
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