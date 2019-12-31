Ortaköy'de yılbaşı için güvenlik önlemleri alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ortaköy'de yılbaşı için güvenlik önlemleri alındı - Son Dakika

Ortaköy'de yılbaşı için güvenlik önlemleri alındı

5 saat önce

Ortaköy'de yılbaşı için güvenlik önlemlerinden görüntüler İSTANBUL -Yeni yıla Ortaköy'de girmek isteyen vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için güvenlik tedbirleri alındı.

Ortaköy'de yılbaşı için güvenlik önlemlerinden görüntüler İSTANBUL -Yeni yıla Ortaköy'de girmek isteyen vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için güvenlik tedbirleri alındı.

Ortaköy'de yılbaşı için güvenlik önlemleri alındı

Ortaköy, Huzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 09:55 Kaynak: AA
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