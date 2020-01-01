ORTAKÖY'DE YILBAŞI KUTLAMALARI (Havadan görüntülerle) - Son Dakika
Son Dakika Güncel ORTAKÖY'DE YILBAŞI KUTLAMALARI (Havadan görüntülerle) - Son Dakika

ORTAKÖY'DE YILBAŞI KUTLAMALARI (Havadan görüntülerle)

7 saat önce

2020'ye saatler kala resmi yılbaşı kutlamalarının adreslerinden biri olan Ortaköy'e, İstanbullu vatandaşların yanı sıra yerli ve yabancı turistler de akın ederek, boğaz manzarasına karşı 2019'un son fotoğraflarını çekti, öz çekimlerini yaptı.

ORTAKÖY'DE YILBAŞI KUTLAMALARI (Havadan görüntülerle), System.String[]

2020'ye saatler kala resmi yılbaşı kutlamalarının adreslerinden biri olan Ortaköy'e, İstanbullu vatandaşların yanı sıra yerli ve yabancı turistler de akın ederek, boğaz manzarasına karşı 2019'un son fotoğraflarını çekti, öz çekimlerini yaptı. Havai fişek gösterisinin oluşturduğu görsel şölen havadan da görüntülendi.

Yeni yıla girmek için kutlamaların vazgeçilmez adreslerinden biri Ortaköy'ü tercih eden İstanbullular, yerli ve yabancı turistler meydana kurulan sahnede saat 22.30'da başlayacak DJ performansı ile eğlenmeyi beklerken, boğaz manzarasının tadını çıkarıyor. Kutlamalara katılmak için Ortaköy meydanına gelen İstanbulların yanı çok sayıda yerli ve yabancı turist gösterilerin başlamasını beklerken, boğaz manzarasına karşı 2019'un son fotoğraflarını çekti, öz çekimlerini yaptı. Bazı turistlerin yazdıkları yeni yıl notlarını boğaz manzarasına karşı fotoğraflaması ve sevdikleri ile paylaşması dikkat çekti. Havai fişek gösterisi 15 Temmuz Şehitler köprüsü ile birlikte görsel bir şölen oluşturdu. Kutlamalar havadan da görüntülendi.

"ÇOK GÜZEL BİR ATMOSFER VAR"

Ortaköy'deki atmosferin ilerleyen saatlerde daha da güzel olacağını ifade eden Mehmet Orhan Kada, "Yeni yıldan mutluluk, huzur, barış bekliyoruz. Bir de ekonomik krizin geçmesini işitiyoruz, artık esnaf olarak. Bu ekonomik krizi atlatsak çok iyi olacak. İnşallah yeni yılda atlatırız bunu. Şu an çok güzel bir atmosfer var. Saat erken olmasına rağmen güzel" dedi.

"2020'DEN UMUDUMUZ ÇOK"

Burcu Genç, "Vallahi her yer cıvıl cıvıl, eğlenceli geçeceği belli. Biz de heyecan ve merak içerisindeyiz. 2020'den umudumuz çok, inşallah sağlıklı, güzel, huzurlu bir yıl olur" şeklinde konuştu.

"İSTANBUL DEMEK ORTAKÖY DEMEK"

Yılbaşı kutlamaları için Özellikle Ortaköy'ü tercih ettiklerini dile getiren Sabri Genç, "Bu yıl değişiklik yapmak istedik, biz Adana'dan geliyoruz. Bizim için farklı bir atmosfer, bu yılı sağlık ve huzur içerisinde geçirmek istiyoruz. Özellikle Ortaköy'ü tercih ettik, buranın atmosferi çok farklı. İstanbul demek Ortaköy demek" ifadelerini kullandı.

ADANA'DAN GELDİLER

Yılbaşı kutlamaları için Adana'dan İstanbul'a gelen Servet Kutup ise, "Yılbaşı kutlamaları için Adana'dan İstanbul'a gelen "Herkesin yeni yılı kutlu olsun. Daha yeni geldik, gerçekten güzel bir atmosfer var. İlerleyen saatlerde daha iyi olacağını düşünüyoruz. İstanbul'a havaalanına iner inmez Milli Piyango bileti de aldım. Adana'dan bir tane almıştım, bir tane de İstanbul'dan aldım" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Havadan görüntüler

-Havai fişek gösterisi

-Vatandaş ile röp.

-Farklı şehirlerden gelenler ile röp.

-Kutlamaları bekleyenler

-Ortaköy'de Fotoğraf ve selfie çekenler

-Manzaraya karşı yeni yıl mesajlarının fotoğrafını çeken turistler

-Genel ve detay


- İstanbul
İstanbul, Yılbaşı, Ortaköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 11:26 Kaynak: DHA
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