Ortaköy'deki gece kulübüne yapılan terör saldırısının zanlısı Kırgızistan'da yakalandı - Son Dakika

Milli Güvenlik Devlet Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, terörle mücadele operasyonu sonucunda yabancı uyruklu zanlı M.Ş.R'nin gözaltına alındığı belirtildi.

REİNA SALDIRISINDA 39 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

İstihbarat tarafından gözaltına alınan kişinin, İstanbul'da 2017'de bir gece kulübünde 18 ülkeden 39 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının zanlısı olduğunun tespit edildiği aktarıldı. İstanbul Ortaköy'de 2017'de gece kulübüne düzenlenen saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.