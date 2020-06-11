Ortaköy'deki kazıda tarihi kalıntılar bulundu - Son Dakika

Ortaköy'deki kazıda tarihi kalıntılar bulundu
Ortaköy'de çöken Kumpirciler Sokağı'nın hemen arkasında yapılan atık ve yağmur suyu kanalları yenileme çalışmaları esnasında tarihi kalıntılara rastlanılınca çalışmalar durduruldu.
Ortaköy'de çöken Kumpirciler Sokağı'nın hemen arkasında yapılan atık ve yağmur suyu kanalları yenileme çalışmaları esnasında tarihi kalıntılara rastlanılınca çalışmalar durduruldu.
Beşiktaş Ortaköy Kumpirciler Sokağı'nın hemen arkasında atık ve yağmur suyu kanalları yenileme çalışması yapan İSKİ ekipleri, tarihi kalıntılara rastladı. Bunun üzerine zabıta ekipleri tarafından etrafı kapatılan alanda İstanbul Anıtlar Kurulu tarafından inceleme başlatıldı. İncelemelerin arından tarihi kalıntılar hakkında tespit yapılacağı ve devamında nasıl bir yol izleneceğinin belirleneceği öğrenildi. Öte yandan çalışmaların durdurulduğu bilgisine ulaşıldı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 04:29 Kaynak: İHA
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