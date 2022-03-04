ORTAKÖY'DEKİ OTELDE ÖLÜM; ÇİFTİN TARTIŞIRKEN SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika
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ORTAKÖY'DEKİ OTELDE ÖLÜM; ÇİFTİN TARTIŞIRKEN SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

04.03.2022 09:03
ORTAKÖY'DEKİ OTELDE ÖLÜM; ÇİFTİN TARTIŞIRKEN SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

BEŞİKTAŞ'ta bir otelin çatısından atlayarak hayatını kaybeden Ebru Cizdam'ın (41) gözaltına alınan olay sırasında aynı odada bulunan eşi Özgür A.(42) adliyeye sevk edildi.

BEŞİKTAŞ'ta bir otelin çatısından atlayarak hayatını kaybeden Ebru Cizdam'ın (41) gözaltına alınan olay sırasında aynı odada bulunan eşi Özgür A.(42) adliyeye sevk edildi. 26 yıllık evli oldukları ve 2 çocukları bulunan çiftin, ticaret ve turistik amacıyla Almanya'dan İstanbul'a geldikleri öğrenildi. Çiftin olaydan kısa süre önce sokakta yaşadıkları tartışma güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

ÇATIDAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ

Beşiktaş, Yıldız mahallesinde bulunan bir otelde önceki gün meydana gelen olayda Gıda ve İnşaat firması sahibi olduğu öğrenilen Ebru Cizdam, otelin çatısından aşağı düşerek hayatını kaybetti. Olaydan sonra başlatılan soruşturmada Ebru Cizdam'la olay anında aynı odada olan 26 yıllık eşi Özgür A. gözaltına alındı.

"ONU İNDİRMEYE ÇALIŞIRKEN AŞAĞI DÜŞTÜ"

Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri yapılan Özgür A., eşiyle birlikte Almanya'da yaşadıkları ve iki çocukları bulunduğunu söyledi.  Özgür A.'nın 25 Şubat 2022 tarihinde ticaret ve turistik amaçlı Türkiye'ye geldiklerini olaydan bir gün önce olayın meydana geldiği  otele yerleştiklerini söylediği belirtildi. Olay gecesi Otele yakın bir barda alkol aldıklarını söyleyen Özgür A., eşinin alkolün etkisiyle barda olay çıkardığını bu nedenle saat 01.00 sıralarında otele geri döndüklerini anlattı. Odalarına çıktıklarında eşinin biraz hava alacağını söyleyerek terasa çıktığını anlatan Özgür A. "Onu merak ettim. Terasa baktığımda göremedim. Daha sonra onun çatıya çıktığını fark ettim. Onu indirmeye çalıştım. Ancak başarılı olamadım. Aşağı düştü" dediği öğrenildi.

ÇİFTİN TARTIŞMASINI GÜVENLİK KAMERALARI KAYDETTİÖte yandan çiftin olay öncesinde sokakta yaşadıkları tartışma ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde Özgür A.'nın kendisine doğru hamle yapan eşini sakinleştirmeye çalıştığı görüldü. Poliste işlemleri tamamlanan Özgür A. adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü: ------------------Şüphelinin adliyeye sevki

Karı-Koca'nın olaydan hemen önce sokakta yaşadığı tartışmanın güvenlik kamera görüntüsü


ORTAKÖY'DEKİ OTELDE ÖLÜM; ÇİFTİN TARTIŞIRKEN SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
ORTAKÖY'DEKİ OTELDE ÖLÜM; ÇİFTİN TARTIŞIRKEN SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
ORTAKÖY'DEKİ OTELDE ÖLÜM; ÇİFTİN TARTIŞIRKEN SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
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Ukrayna'dan tahliyeler sürüyor Ukrayna'dan tahliyeler sürüyor Ortaköy'de otelin çatısından düşerek ölen kadının eşi adliyeye sevk edildi Ortaköy'de otelin çatısından düşerek ölen kadının eşi adliyeye sevk edildi

Beşiktaş, İstanbul, Almanya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ORTAKÖY'DEKİ OTELDE ÖLÜM; ÇİFTİN TARTIŞIRKEN SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika


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