Ortaköy'deki terör saldırısı davasında karar açıklanacak - Son Dakika

Ortaköy'deki terör saldırısı davasında karar açıklanacak

Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da 2017 yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin, aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un da bulunduğu 60 sanığın yargılandığı davada, karar açıklanacak.

Ortaköy'deki terör saldırısı davasında karar açıklanacak, System.String[]

Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da 2017 yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin, aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un da bulunduğu 60 sanığın yargılandığı davada, karar açıklanacak.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında bulunan salonda yapılan duruşmada, tüm sanıkların avukatları esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulundu.

Sanık avukatları, müvekkillerinin suçsuz olduklarını öne sürerek, beraatlerini istedi.

Mahkeme Başkanı, kararını açıklayacağını belirterek, sanıklara son sözlerini sordu.

Son sözünde tutuklu sanık Abdulkadir Masharipov, "Mahkemede bu suçlamaları kabul etmediğimi söyledim. Bunları tekrarlıyorum. Güçlü bir delil olması için parmak izlerinin ve güvenlik görüntülerin eşleştirilmesini Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasını talep etmiştik. Hiçbiri kabul olmadı. Bundan dolayı güçlü bir delil yoktur. Ciddi söyleyecek bir şeyim yok. Polis ifadelerimin bahsi geçti. Ben işkence ve baskı altında ifade verdim. Kamera görüntüleri var. İsterseniz alabilirsiniz. Bundan sonrası size havale. Beraatimi istiyorum." dedi.

Diğer tutuklu sanıklar da beraatlerini talep etti.

Mahkeme, kararını açıklamak üzere duruşmaya ara verdi.

Masharipov, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 18:49 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ortaköy'deki terör saldırısı davasında karar açıklanacak - Son Dakika

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