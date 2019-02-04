Ortaköy Kumpir Tarifi | Evde Kumpir Nasıl Yapılır?
1 saat önce
Uzun zamandır sizin ve bizim ekibin de çok istediği kumpiri sizler için yaptık. İpucu olarak hem evdeki fırınla nasıl kumpircideki gibi kocaman patatesleri mükemmel şekilde pişirebileceğinizi göstermek hemde sizin, ekibin ve kendimin en çok sevdiği malzemeleri kullanarak iki kumpir yapmak istiyorum.
Uzun zamandır sizin ve bizim ekibin de çok istediği kumpiri sizler için yaptık. İpucu olarak hem evdeki fırınla nasıl kumpircideki gibi kocaman patatesleri mükemmel şekilde pişirebileceğinizi göstermek hemde sizin, ekibin ve kendimin en çok sevdiği malzemeleri kullanarak iki kumpir yapmak istiyorum.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:58 Kaynak: Youtube
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