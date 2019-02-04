Son Dakika Haberleri: Ortaköy Kumpir Tarifi | Evde Kumpir Nasıl Yapılır?

Ortaköy Kumpir Tarifi | Evde Kumpir Nasıl Yapılır?

1 saat önce

Uzun zamandır sizin ve bizim ekibin de çok istediği kumpiri sizler için yaptık. İpucu olarak hem evdeki fırınla nasıl kumpircideki gibi kocaman patatesleri mükemmel şekilde pişirebileceğinizi göstermek hemde sizin, ekibin ve kendimin en çok sevdiği malzemeleri kullanarak iki kumpir yapmak istiyorum.

Uzun zamandır sizin ve bizim ekibin de çok istediği kumpiri sizler için yaptık. İpucu olarak hem evdeki fırınla nasıl kumpircideki gibi kocaman patatesleri mükemmel şekilde pişirebileceğinizi göstermek hemde sizin, ekibin ve kendimin en çok sevdiği malzemeleri kullanarak iki kumpir yapmak istiyorum.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:58 Kaynak: Youtube

Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaş Yöneticisi Ahmet Ürkmezgil: Kagawa'nın Opsiyonu Var Diye Biliyorum Yeni Askerlik Sistemi İçin Beklenen Detay: Asgari Ücret Kadar Maaş Verilecek

İtalya, Kendisini 'Geçici Devlet Başkanı' İlan Eden Guaido'yu Tanımadığını Açıkladı Son Dakika! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan IMF Açıklaması: Kimse Bu Rivayetlere İtibar Etmesin
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 18:43:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ortaköy Kumpir Tarifi | Evde Kumpir Nasıl Yapılır?
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]