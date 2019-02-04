Ortaköy Kumpir Tarifi | Evde Kumpir Nasıl Yapılır?

Uzun zamandır sizin ve bizim ekibin de çok istediği kumpiri sizler için yaptık. İpucu olarak hem evdeki fırınla nasıl kumpircideki gibi kocaman patatesleri mükemmel şekilde pişirebileceğinizi göstermek hemde sizin, ekibin ve kendimin en çok sevdiği malzemeleri kullanarak iki kumpir yapmak istiyorum.

Uzun zamandır sizin ve bizim ekibin de çok istediği kumpiri sizler için yaptık. İpucu olarak hem evdeki fırınla nasıl kumpircideki gibi kocaman patatesleri mükemmel şekilde pişirebileceğinizi göstermek hemde sizin, ekibin ve kendimin en çok sevdiği malzemeleri kullanarak iki kumpir yapmak istiyorum.

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: Youtube

Beşiktaş Yöneticisi Ahmet Ürkmezgil: Kagawa'nın Opsiyonu Var Diye Biliyorum

Yeni Askerlik Sistemi İçin Beklenen Detay: Asgari Ücret Kadar Maaş Verilecek

İtalya, Kendisini 'Geçici Devlet Başkanı' İlan Eden Guaido'yu Tanımadığını Açıkladı

Son Dakika! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan IMF Açıklaması: Kimse Bu Rivayetlere İtibar Etmesin