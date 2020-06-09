ORTAKÖY KUMPİRCİLER ÇARŞISI'NDA DÜKKANLAR YIKILIYOR (2) - Son Dakika

ORTAKÖY KUMPİRCİLER ÇARŞISI'NDA DÜKKANLAR YIKILIYOR (2)
Ortaköy'de, kumpurcilerin bulunduğu sokakta çökme meydana gelmesinin ardından boşaltılan dükkanların yıkımına başlandı.
Ortaköy'de, kumpurcilerin bulunduğu sokakta çökme meydana gelmesinin ardından boşaltılan dükkanların yıkımına başlandı. Belediye ekipleri bir yandan dükkanları yıkarken diğer yandan da enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor.Sokakta bulunan 16 dükkanın yıkım ve enkaz kaldırma işlemlerinin tamamlanmasının ardından alt yapı ve zemin güçlendirme çalışmalarına başlanacağı bildirildi. Çalışmaların 15 gün içinde tamamlanması bekleniyor.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 05:44 Kaynak: DHA
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