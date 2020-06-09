Ortaköy Kumpirciler Çarşısı'ndaki çökme anı kamerada - Son Dakika

Ortaköy Kumpirciler Çarşısı'ndaki çökme anı kamerada
BEŞİKTAŞ, Ortaköy'de bulunan Kumpirciler Çarşısı'nda dün gece 23.00 sıralarında meydana gelen çökme anı bir kumpircinin güvenlik kamerasına yansıdı.
BEŞİKTAŞ, Ortaköy'de bulunan Kumpirciler Çarşısı'nda dün gece 23.00 sıralarında meydana gelen çökme anı bir kumpircinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yolun çöktüğü anda bazı vatandaşların çukura düştüğü görülüyor. Olayın ardından etraftaki vatandaşların çukurdaki insanları kurtarmaya çalışması da görüntülere yansıyor. Olayda yaralanan 1 kadın vatandaşlar tarafından çukurdan çıkartılmış ve olay yerine gelen bir ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 10:33 Kaynak: DHA
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