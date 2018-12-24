Son Dakika Haberleri: Ortaköy Kumpirine Karşı Evde Kendi Kumpirimizi Yaptık ??????(Vr180)

Ortaköy Kumpirine Karşı Evde Kendi Kumpirimizi Yaptık ??????(Vr180)

1 saat önce

YouTube VR180 projesi kapsamında yeni videomuz yayında.

YouTube VR180 projesi kapsamında yeni videomuz yayında. Bu videoda sizi Ortaköy'e götürüyoruz, orada gezdiriyoruz. Kumpir yapımını iyice öğrenip eve gelip yapıyoruz. Kumpircilerin kumpir fırınlarında pişirdiği patatesleri evde kendimiz en iyi şekilde pişirip en güzel sonucu nasıl alırız? bu sorunun cevabını bulmak için farklı pişirme yöntemleri ile farklı boyuttaki patatesleri pişirmeyi sizler için denedik. Böylelikle kumpirin en önemli noktalarından olan patates pişirme aşamasını da başarı ile halletmiş olduk. Sizlerde kumpiri ile meşhur Ortaköy'ü merak edip gezmek istiyorsanız aynı zamanda da kumpiri evlerinizde en güzel şekli ile yapmak istiyorsanız videomuzu izlemeli ve evlerinizden Ortaköy'ün güzellikleri ile tanışmalısınız. Bizler çekerken çok keyif aldık. Umarız sizlerde keyifle izlersiniz. : )

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:29 Kaynak: Youtube

Ortaköy, Genel
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