Üye Girişi
ORTAKÖY VİYADÜĞÜ'NDEN DÜŞEN PARÇALAR TEHLİKE SAÇIYOR - Son Dakika

ORTAKÖY VİYADÜĞÜ'NDEN DÜŞEN PARÇALAR TEHLİKE SAÇIYOR

28.09.2021 09:41

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ortaköy Viyüdüğü'nden kopan parçalar vatandaşları korkutuyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ortaköy Viyüdüğü'nden kopan parçalar vatandaşları korkutuyor. Yaşanan yaralanmalara ve araçlardaki hasarlara rağmen önlem alınmadığını belirten mahalle sakinleri, ayrıca köprüden dökülen suların da evlerini bastığını söyledi.

Ortaköylüler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ortaköy Viyadüğü'nden koparak düşen parçalar nedeniyle yıllardır tedirginlik yaşıyor. Üzerlerine her an taş parçası geleceği korkusuyla viyadük altından geçmek zorunda kalanlar, her seferinde yetkililere bildirmelerine rağmen soruna çözüm bulunamamasından şikayetçi. Vatandaşlar ayrıca, köprüden akan suların, güçlendirme çalışmalarının ardından yığıntı olarak bırakılan toprakta birikerek evlerini bastığını söyledi.

MAHALLE SAKİNİ KOLUNDAN YARALANDI

Çocukluğundan bu yana Ortaköy'de yaşadığını ifade eden Ahmet Yılmaz, "Bu taş buraya düşen ilk taş değil. Daha önce de 3-4 kere düştü. Buradaki bir arabanın üzerine de düştü. Bizim bir komşu köpek gezdiriyordu onun da koluna düştü. Allah göstermesin kafasına düşseydi hayatını kaybederdi. Bir ramazan bayramında bir komşumuzun misafirinin arabasının üzerine düştü.

EVLERİ SU BASIYOR

Problem sadece bu değil. İzolasyon olmadığı için su toplanıyor. Su aşağıya indiği için hem köprüyü mahvediyor hem de bu kenarlarda toprak toplanıyor. Su onu indiriyor, evlerimizi su basıyor. Bunları hem İstanbul Büyükşehir Belediyesine söyledik hem partilere söyledik. Hepsi adım adım biliyorlar. Kimse bir çözüm bulmadı. Köprüden gelen su bunlara neden oluyor. Su aşağıya indiği zaman toprağı da indiriyor bizim evlerimizi su basıyor. Köprü 50 yıllık köprü sadece ayakları tamir edildi. Bunlarda birçok problem meydana geliyor. Zincirleme bir problem, tek bir problem değil" diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Arman Bahçeli ise "İlgilenmiyor kimse, sular bile yukarıdan aşağıya geliyor. Yazık, insanlar arabalarını koyuyor. Çok yanlış bir şey. İnsanlar o yoldan yürüyorlar bunu da önlemek lazım. Aşağıdan insanlar geliyor, araçlarını buraya park ediyor. İnsanlar bu yoldan yürümek zorunda kalıyor. Bu köprü ne olacak böyle bilmiyorum. Köprünün üstünü yaptılar, altını yapmadılar. Bir şey yapılsın ne olur" dedi.

ORTAKÖY VİYADÜĞÜ'NDEN DÜŞEN PARÇALAR TEHLİKE SAÇIYOR
ORTAKÖY VİYADÜĞÜ'NDEN DÜŞEN PARÇALAR TEHLİKE SAÇIYOR
ORTAKÖY VİYADÜĞÜ'NDEN DÜŞEN PARÇALAR TEHLİKE SAÇIYOR
ORTAKÖY VİYADÜĞÜ'NDEN DÜŞEN PARÇALAR TEHLİKE SAÇIYOR
ORTAKÖY VİYADÜĞÜ'NDEN DÜŞEN PARÇALAR TEHLİKE SAÇIYOR
ORTAKÖY VİYADÜĞÜ'NDEN DÜŞEN PARÇALAR TEHLİKE SAÇIYOR
ORTAKÖY VİYADÜĞÜ'NDEN DÜŞEN PARÇALAR TEHLİKE SAÇIYOR
ORTAKÖY VİYADÜĞÜ'NDEN DÜŞEN PARÇALAR TEHLİKE SAÇIYOR
ORTAKÖY VİYADÜĞÜ'NDEN DÜŞEN PARÇALAR TEHLİKE SAÇIYOR
ORTAKÖY VİYADÜĞÜ'NDEN DÜŞEN PARÇALAR TEHLİKE SAÇIYOR
ORTAKÖY VİYADÜĞÜ'NDEN DÜŞEN PARÇALAR TEHLİKE SAÇIYOR

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ORTAKÖY VİYADÜĞÜ'NDEN DÜŞEN PARÇALAR TEHLİKE SAÇIYOR - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Newcastle United, gözünü Altay Bayındır'a dikti! 17 milyon euroluk resmi teklif yapıldı bile 10:17 Newcastle United, gözünü Altay Bayındır'a dikti! 17 milyon euroluk resmi teklif yapıldı bile Fuhuş yapmak için 400 liraya anlaştığı adamı, sevgilisiyle birlikte soydu 10:03 Fuhuş yapmak için 400 liraya anlaştığı adamı, sevgilisiyle birlikte soydu Hırsızlık yapmak için girdiği dükkana tuvaletini yaptı! O anlar kamerada 10:02 Hırsızlık yapmak için girdiği dükkana tuvaletini yaptı! O anlar kamerada
Volkan Demirel, Trabzonsporlular'dan ilk kez destek gördü! Yorumları taraftarın beğenisini topladı 09:44 Volkan Demirel, Trabzonsporlular'dan ilk kez destek gördü! Yorumları taraftarın beğenisini topladı MasterChef Türkiye'de bu hafta ortalık birbirine giriyor! Şükrü, kendisini eleştiren Sergen'in üzerine yürüyor 09:26 MasterChef Türkiye'de bu hafta ortalık birbirine giriyor! Şükrü, kendisini eleştiren Sergen'in üzerine yürüyor İçerde ve Çukur'un senaristleri yazdı! Show TV'nin yeni dizisi Üç Kuruş'tan ilk fragman geldi! 08:50 İçerde ve Çukur'un senaristleri yazdı! Show TV'nin yeni dizisi Üç Kuruş'tan ilk fragman geldi!
Bayraktar TB2, İsrail'i tedirgin etti! Hükümet yetkililerine 07:55 Bayraktar TB2, İsrail'i tedirgin etti! Hükümet yetkililerine "Teknik limitleri kaldırın" çağrısı yapıldı Kaldığı otele 3 ayda 1 trilyon harcayan Bahar Candan: Aynı parayı herkes harcıyor 21:12 Kaldığı otele 3 ayda 1 trilyon harcayan Bahar Candan: Aynı parayı herkes harcıyor

Son Dakika Haberleri
10:16 Newcastle United, gözünü Altay Bayındır'a dikti! 17 milyon euroluk resmi teklif yapıldı bile
10:02 Fuhuş yapmak için 400 liraya anlaştığı adamı, sevgilisiyle birlikte soydu
10:02 Hırsızlık yapmak için girdiği dükkana tuvaletini yaptı! O anlar kamerada
10:01 Londra'ya giden Aleyna Tilki, tişörtünü açarak arka arkaya poz verdi
09:59 Fatih Terim'i çok üzen ve istifayı düşündüren sözler ne? İşte perde arkasında olanlar
09:43 Volkan Demirel, Trabzonsporlular'dan ilk kez destek gördü! Yorumları taraftarın beğenisini topladı
09:41 Kültür ve Turizm Bakanlığı, kitabı üzerinden Emine Erdoğan'ı hedef alan iddiaları yalanladı
09:25 MasterChef Türkiye'de bu hafta ortalık birbirine giriyor! Şükrü, kendisini eleştiren Sergen'in üzerine yürüyor
09:23 Sarı-Kırmızılılar depremi yaşıyor! Fatih Terim, istifa mektubundan son anda vazgeçti
09:07 Filmlerdeki kıyamet sahnelerini aratmadı! Rusya'da ölen yüzlerce kuzgun korkuya neden oldu
TOKİ 1.380 adet konut ve işyerini satışa çıkarıyor TOKİ 1.380 adet konut ve işyerini satışa çıkarıyor         
10:18
İngiltere tarihinin en büyük krizlerinden birini yaşıyor! İstasyonlar kullanım dışı kaldı, ordu devreye giriyor İngiltere tarihinin en büyük krizlerinden birini yaşıyor! İstasyonlar kullanım dışı kaldı, ordu devreye giriyor         
10:04
Londra'ya giden Aleyna Tilki, tişörtünü açarak arka arkaya poz verdi Londra'ya giden Aleyna Tilki, tişörtünü açarak arka arkaya poz verdi         
10:02
Fatih Terim'i çok üzen ve istifayı düşündüren sözler ne? İşte perde arkasında olanlar Fatih Terim'i çok üzen ve istifayı düşündüren sözler ne? İşte perde arkasında olanlar         
10:00
Kültür ve Turizm Bakanlığı, kitabı üzerinden Emine Erdoğan'ı hedef alan iddiaları yalanladı Kültür ve Turizm Bakanlığı, kitabı üzerinden Emine Erdoğan'ı hedef alan iddiaları yalanladı         
09:42
Filmlerdeki kıyamet sahnelerini aratmadı! Rusya'da ölen yüzlerce kuzgun korkuya neden oldu Filmlerdeki kıyamet sahnelerini aratmadı! Rusya'da ölen yüzlerce kuzgun korkuya neden oldu         
09:08
Hikayesi, Melek İpek vakasını hatırlattı! Bir kadın daha hayatta kalabilmek için koca katili oldu Hikayesi, Melek İpek vakasını hatırlattı! Bir kadın daha hayatta kalabilmek için koca katili oldu         
08:38
Son dakika! Koronayla mücadelede için 2 önemli adım: Aşı kartı zorunluluğu ve yerli aşı Turkovac kampanyası Son dakika! Koronayla mücadelede için 2 önemli adım: Aşı kartı zorunluluğu ve yerli aşı Turkovac kampanyası         
07:51
Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömen katil zanlısının ifadeleri kan dondurdu Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömen katil zanlısının ifadeleri kan dondurdu         
19:15
Konya'da öğrencisine kötü davranan öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı Konya'da öğrencisine kötü davranan öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı         
19:11
Gökhan Çıra'yla yollarını ayıran Selin Ciğerci'nin serveti 120 milyon dolardan fazla Gökhan Çıra'yla yollarını ayıran Selin Ciğerci'nin serveti 120 milyon dolardan fazla         
18:54
Pınar Gültekin'i diri diri yakan Cemal Metin Avcı: Camı kapatabilir miyiz? Dışarıdan bana katil diye bağırıyorlar Pınar Gültekin'i diri diri yakan Cemal Metin Avcı: Camı kapatabilir miyiz? Dışarıdan bana katil diye bağırıyorlar         
17:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 restine Biden'dan yorum: Bu konuları çoktan geçtik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 restine Biden'dan yorum: Bu konuları çoktan geçtik         
16:20
Ünlü market zincirinin fiyat oyununu vatandaş video ile ifşa etti Ünlü market zincirinin fiyat oyununu vatandaş video ile ifşa etti         
16:18
Çocuklar Duymasın'ın Şükrü'sünün uzun süre şoförlük yaptığı ortay açıktı Çocuklar Duymasın'ın Şükrü'sünün uzun süre şoförlük yaptığı ortay açıktı         
16:13
İlaç çaldığı sırada suçüstü yakalanıp görevden uzaklaştırılan hemşire, intihar etti İlaç çaldığı sırada suçüstü yakalanıp görevden uzaklaştırılan hemşire, intihar etti         
15:36
El ve ayakları bağlı işkence yapılmış cesetle ilgili detaylar ortaya çıktı! 10 gün önce öldüğü anlaşıldı El ve ayakları bağlı işkence yapılmış cesetle ilgili detaylar ortaya çıktı! 10 gün önce öldüğü anlaşıldı         
14:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2021 10:24:53. #1.12#
SON DAKİKA: ORTAKÖY VİYADÜĞÜ'NDEN DÜŞEN PARÇALAR TEHLİKE SAÇIYOR - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement