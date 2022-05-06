"Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi" trafik kazalarını azalttı - Son Dakika

Trafik kazalarının yoğun olarak meydana geldiği Çorum-Sungurlu karayolunda kurulan "Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi" yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazalarında yüzde 90 azalma meydana geldi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından karayollarında; can ve mal güvenliğini sağlamak, düzenli ve güvenli trafik akışını temin etmek, yaralamalı ve ölümlü trafik kazalarını azaltabilmek, kazlardan kaynaklanan maddi zararların önüne geçmek, etkili denetim yapılarak yakalanma riski algısını artırmak amacıyla Çorum-Sungurlu karayoluna kurulan "Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi" vaka sayısını düşürdü.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Şimşek, Çorum-Sungurlu, Sungurlu-Çorum karayolunda kurulan Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi hakkında açıklamalarda bulundu.

Trafikte "1" can kaybının bile fazla olduğu düşüncesiyle oluşturulan 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi doğrultusunda Emniyet Genel Müdürlüğü'nce şehirlerarası karayollarında kazaların yoğun olarak meydana geldiği güzergahlarda Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kullanılarak hızdan kaynaklı trafik kazalarını önlemek ve güvenli trafik akışını temin etmek amacıyla ilk etapta Çorum'unda aralarından bulunduğu 6 ilde 26 Ortalama Hız İhlal Tespit Sisteminin kurulumunun tamamlandığını açıkladı.

Çorum'da 14 Şubat tarihinden itibaren Çorum-Sungurlu, Sungurlu-Çorum arası olmak üzere uzunluğu 61 kilometre olan Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi'nin kurulumunun tamamlanarak aktif hale getirildiğini hatırlatan Şimşek, karayollarınca sürücüleri bilgilendirmek amacıyla gerekli işaret ve ikaz levhalarının yerleştirildiğini bildirdi.

Günlük 15 bin 600 aracın geçiş yaptığı güzergahta kazalar yüzde 90 azaldığını dile getiren Şimşek, "Her iki hız koridorunda Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 100. Maddesinde bölünmüş yollar için araç sınıfına göre belirlenen hız limitleri uygulanmaktadır. Otomobiller için 110 kilometre, panelvan araçlar için 100 kilometre, minibüs-otobüs cinsi araçlar için 90 kilometre, kamyon-kamyonet ve çekici cinsi araçlar için 85 kilometre diğer araçlar için ise aynı yönetmelikte belirtilen hız sınırları geçerlidir. Sistem 24 saat esasına göre çalışmakta olup kurulumundan bugüne kadar yapılan istatistiki çalışmalarda bu bölgede ölümlü trafik kazaların yaşanmadığı, yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazalarında yüzde 90 oranın da bir düşüş olduğu görülmektedir. Bu anlamda ortalama hız koridorunun ceza yazmak amacıyla değil, kazaların azaltılmasına yönelik olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu koridorların olduğu bölümde günlük 15 bin 600 araç geçiş yapmakta olup ortalama kurullara uymayan 210 araca cezai işlem uygulanmaktadır" dedi.

Bilgilendirme toplantısında Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Ali İhsan Göv ve Yardımcısı Kazım Durmaz da hazır bulundu. - ÇORUM