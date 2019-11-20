Son Dakika Haberleri: Ortalama hız ölçüm donanımlarının muayene süresi uzatıldı
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Ortalama hız ölçüm donanımlarının muayene süresi uzatıldı

6 saat önce

Ortalama hız ölçüm donanımlarının muayeneleri 31 Aralık 2020'ye kadar yapılabilecek.

Ortalama hız ölçüm donanımlarının muayene süresi uzatıldı, System.String[]

Ortalama hız ölçüm donanımlarının muayeneleri 31 Aralık 2020'ye kadar yapılabilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "Hız İhlal Tespit Donanımları Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle kara yollarında belirli bir kesimin başlangıç ve bitiş noktalarına yerleştirilen ekipmanlar aracılığıyla taşıtların ortalama hızlarını tespit edebilen "ortalama hız ölçüm donanımlarının" muayene süresinde değişikliğe gidildi.

Buna göre, piyasada kullanılan ortalama hız ölçüm donanımlarının 30 Haziran'da dolan muayene süresi 31 Aralık 2020'ye kadar uzatılmış oldu.

Aralık, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 08:34 Kaynak: AA
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