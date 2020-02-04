Ortalama yaşı en yüksek 3. il Giresun oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ortalama yaşı en yüksek 3. il Giresun oldu - Son Dakika

Ortalama yaşı en yüksek 3. il Giresun oldu

6 saat önce

Türkiye 2019 yılı sonunda nüfusu 83 milyon 154 bin 997 kişi olurken, Giresun'un nüfusu bir önceki yıla göre 5.512 kişi azalarak 448.400'e düştü.

Ortalama yaşı en yüksek 3. il Giresun oldu, System.String[]

Türkiye 2019 yılı sonunda nüfusu 83 milyon 154 bin 997 kişi olurken, Giresun'un nüfusu bir önceki yıla göre 5.512 kişi azalarak 448.400'e düştü.


2019 yılı TÜİK raporlarına göre 223.422'si erkek, 224.978'i ise kadınlardan oluşan Giresun'da kilometrekareye 66 kişi düştüğü belirlendi. Ortanca yaşın illere göre dağılımına bakıldığında, Sinop'un 40,8 ile en yüksek ortanca yaş değerine sahip olduğu görüldü. Sinop'u 40,2 ile Balıkesir ve 39,9 ile Giresun izledi. Diğer yandan 20,1 ile Şanlıurfa en düşük ortanca yaşa sahip il oldu. Şanlıurfa'yı 20,9 ile Şırnak ve 21,8 ile Ağrı takip etti. - GİRESUN

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Giresun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 12:05 Kaynak: İHA
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