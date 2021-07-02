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Ortalığı birbirine katan alkollü genç, olay yerine gelen babasına da küfretti! Polis bile zor zapt etti - Son Dakika

Ortalığı birbirine katan alkollü genç, olay yerine gelen babasına da küfretti! Polis bile zor zapt etti

02.07.2021 09:53

Sakarya'da alkollü bir kişinin kendisine bıçakla zarar verdiğini fark eden vatandaşlar, durumu polise ihbar etti. Polislere, "Beni öldürecekler, silah almaya gittiler" ifadelerini kullanan şahıs, uzun süre saklandığı vincin altından çıkarılamayınca olay yerine babası çağrıldı. Ancak babasına ve muhabirlere küfür edip tehditler savuran şüpheli, kelepçelenerek polis merkezine götürüldü.

Sakarya'nın Arifiye ilçesi dört yol sanayi bölgesinde alkollü bir şahsın bıçakla kendisine zarar verdiğini gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

BIÇAKLA KENDİNE ZARAR VERDİ

Polis ekipleri şahsı vincin altında kollarından kesici aletle yaralanmış halde ve alkol kullanırken buldu. Kendisini ikna etmeye çalışan polislere, "Beni öldürecekler, silah almaya gittiler" diyen şahıs ise uzun süre vincin altından çıkmadı.

Ortalığı birbirine katan alkollü genç, olay yerine gelen babasına da küfretti! Polis bile zor zapt etti

BABASINA DA HAKARET ETTİ

Ekiplere zorluk çıkartan şahıs, vincin altından çıkmamaya direnince olay yerine babası çağrıldı. Uzun uğraşlar sonucu vincin altından çıkarılan alkollü şahıs, ekip otosuna bindirilmeye çalışıldığı sırada ise kendisini görüntüleyen gazetecilere hakaret ve tehdit etti. Polis ekiplerine yardımcı olan, kendisini de sakinleştirmeye çalışan babasına da hakaret edip, tehditler savuran şüpheli, kelepçe takılarak polis merkezine götürüldü.

Ortalığı birbirine katan alkollü genç, olay yerine gelen babasına da küfretti! Polis bile zor zapt etti
Ortalığı birbirine katan alkollü genç, olay yerine gelen babasına da küfretti! Polis bile zor zapt etti

Sakarya, Hakaret, Silah, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ortalığı birbirine katan alkollü genç, olay yerine gelen babasına da küfretti! Polis bile zor zapt etti - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Ortalığı birbirine katan alkollü genç, olay yerine gelen babasına da küfretti! Polis bile zor zapt etti - Son Dakika
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