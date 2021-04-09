Ortalığı karıştıracak Belhanda iddiası! Beşiktaş, Faslı futbolcu için harekete geçti

Galatasaray'da sözleşmesinin son senesindeyken, TT Stadı'nın zeminini yöneticiler üzerinden eleştirdiği için sözleşmesi tek taraflı feshedilen Belhanda için bomba bir iddia geldi.

YENİ SEZONDA SİYAH-BEYAZLI FORMAYI GİYECEK

Yunanistan'ın Gazetta internet sitesi, Beşiktaş Kulübü'nün 31 yaşındaki futbolcunun menajeri ile görüştüğünü iddia etti. Habere göre Beşiktaş'ın yanı sıra Fransa'dan Bordeaux Kulübü de Belhanda ile ilgileniyor. Faslı oyuncusunun geleceği ile ilgili kararı 1 ay içinde verecek. Olimpiakos'un da transfer listesinde yer alan Belhanda, Beşiktaş'ın teklifini kabul etmesi halinde yeni sezonda siyah-beyazlı formayı giyecek.