Ortalığı savaş alanına çevirdiler, sandalyeler havada uçuştu - Son Dakika
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Ortalığı savaş alanına çevirdiler, sandalyeler havada uçuştu

19.03.2022 11:07
Ortalığı savaş alanına çevirdiler, sandalyeler havada uçuştu

Iğdır'da aralarında önceden husumet olan iki grup arasında başlayan sopalı, sandalyeli kavgada 4 kişi yaralandı.

Iğdır'da aralarında önceden husumet olan iki grup arasında başlayan sopalı, sandalyeli kavgada 4 kişi yaralandı. Kavga anları kameraya yansıdı.

Olay, Iğdır merkez Emek Mahallesi Fatih Caddesi Halfeli durağı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında önceden husumet olduğu öne sürülen iki grup caddede karşı karşıya gelince tartışmaya başladı.

Sandalyeler havada uçuştu

Tartışma kısa sürede büyüyerek sopalı, yumruklu ve sandalyeli kavgaya dönüştü. Kahve sandalyelerini alıp birbirlerine vuran taraflar, ortalığı savaş alanına çevirdi. Kavgayı ayırmaya çalışan vatandaşlar da havada uçuşan sandalyelerden nasibini aldı. Çıkan kavgada 4 kişi yaralandı. Kavga anları ise kameraya yansıdı. - IĞDIR

Ortalığı savaş alanına çevirdiler, sandalyeler havada uçuştu
Ortalığı savaş alanına çevirdiler, sandalyeler havada uçuştu
Ortalığı savaş alanına çevirdiler, sandalyeler havada uçuştu

YORUMLAR
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Fatih, kavga, Savaş, Iğdır, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ortalığı savaş alanına çevirdiler, sandalyeler havada uçuştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ortalığı savaş alanına çevirdiler, sandalyeler havada uçuştu - Son Dakika
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