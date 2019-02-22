Son Dakika Haberleri: Ortalığı Savaş Alanına Çeviren Kaza Kamerada

Ortalığı Savaş Alanına Çeviren Kaza Kamerada

37 dakika önce

İstanbul Bayrampaşa'da yolda hızla ilerleyen otomobil caddeye çıkan otomobille çarpıştı, metrelerce savruldu.

İstanbul Bayrampaşa'da yolda hızla ilerleyen otomobil caddeye çıkan otomobille çarpıştı, metrelerce savruldu. Yol üzerinde bulunan 2 aracında zarar gördüğü kazada 4 kişi yaralanırken ortalığı savaş alanına çeviren kaza anları güvenlik kameralarına yansıdı. Olay dün akşam saatlerinde Bayrampaşa Akpınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiyegöre cadde üzerinde hızla seyreden bir otomobil, park halinde olan araç sürücüsünün bir anda yola çıkmasıyla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yolda hızla seyreden araç metrelerce ileri savrulurken bu sırada çevredeki 2 araca da hasar verdi. Bir anda savaş alanına dönen cadde üzerinde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi.

"SESİ DUYUNCA ÇIKTIK"

Olayın görgü tanığı Fikret Uçak, " Biz içeride arkadaşlarla oturuyorduk dün akşam. Ses duyunca sese çıktık. Araba bayağı hızlı geliyordu binek aracın sürücüsü de gelen aracı görmedi sanırım kaza oldu. Araba burada sürüklendiği zaman çıktık bizde içeriden. Binek aracın sürücüsü ağır gibiydi yerde yatıyordu sonrasında ne oldu bilmiyorum" dedi.

(Ufuk Kıvık/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 12:11 Kaynak: İHA

Bayrampaşa, 3. Sayfa
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