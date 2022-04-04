Ortalığı savaş alanına çeviren otomobilin hız kadranı 200'de takılı kaldı - Son Dakika
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Ortalığı savaş alanına çeviren otomobilin hız kadranı 200'de takılı kaldı

04.04.2022 11:03
Ortalığı savaş alanına çeviren otomobilin hız kadranı 200'de takılı kaldı

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde Ali Mete Çaylı'nın kullandığı otomobil, park halindeki traktör, römork, otomobil ve motosiklete çarptı.

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde Ali Mete Çaylı'nın kullandığı otomobil, park halindeki traktör, römork, otomobil ve motosiklete çarptı. Kazada Çaylı yaralanırken, hurdaya dönen otomobilinin hız kadranı 200 kilometrede takılı kaldı.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Yalvaç- Isparta kara yolu Hüyüklü beldesinde meydana geldi. Ali Mete Çaylı'nın direksiyon kontrolünü yitirdiği 32 GB 638 plakalı otomobil, park halindeki Yusuf Selçuk'a ait traktör, römork, otomobil ve motosiklete çarptı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralanan Ali Mete Çaylı'yı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kazaya karışan araçlar hurdaya dönerken, Çaylı'nın kullandığı otomobilin hız kadranının 200 kilometrede takılı kaldığı görüldü.


Ortalığı savaş alanına çeviren otomobilin hız kadranı 200'de takılı kaldı
Ortalığı savaş alanına çeviren otomobilin hız kadranı 200'de takılı kaldı
Ortalığı savaş alanına çeviren otomobilin hız kadranı 200'de takılı kaldı
Ortalığı savaş alanına çeviren otomobilin hız kadranı 200'de takılı kaldı
Ortalığı savaş alanına çeviren otomobilin hız kadranı 200'de takılı kaldı
Ortalığı savaş alanına çeviren otomobilin hız kadranı 200'de takılı kaldı
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Otomobil, Isparta, Traktör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ortalığı savaş alanına çeviren otomobilin hız kadranı 200'de takılı kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ortalığı savaş alanına çeviren otomobilin hız kadranı 200'de takılı kaldı - Son Dakika
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