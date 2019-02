Ortalık Karışacak: Apple, 2016'dan Önce Çıkan Cihazlara İos 13'ü Getirmeyecek

iPhone ve iPad kullanıcılarının, yeni gelen iOS sürümleriyle ilgili olarak en çok merak ettikleri şey ellerindeki cihazlarla uyumlu olup olmayacağı. Android'in aksine, Apple'ın güncelleme politikası nispeten daha uzun, ancak en nihayetin bazı telefonlar bu güncellemelerin dışında kalacak. iOS 13 hakkında da bazı söylenti haberler ortaya atıldı.iOS 12, şirketin iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPod Touch (6.nesil), iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Air, iPad Air 2 ve tabii ki üst segment cihazlarına uygun olarak çıkmıştı.Çıkan bazı haberlere göre, 2016 yılından önce çıkan Apple cihazları iOS 13 ile uyumlu olmayacak. iOS'in yeni sürümü, Apple'ın haziran ayında düzenleyeceği WWDC'de (Worldwide Developer Conference, Dünya Genelinde Geliştirici Konferansı) tanıtılabilir.Eğer ki çıkan bu haberler doğruysa, iPhone 5s ve iPhone 6s Plus arasındaki modeller işletim sisteminin yeni sürümüyle uyumlu olmayacak. Güncellemeyi alabilecek olan cihazlar iPhone 7 ve üstündeki telefonlar olacak. iPad tarafında ise iPad mini 2-3-4 ve iPad Air-2 modelleri güncellemeyle buluşamayacak.iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE ve iPad mini 4 cihazlarının güncelleme alıp almayacağı ise henüz kesin değil. Kesin bilgiyi öğrenmek için WWDC'yi beklememiz gerekecek.