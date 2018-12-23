Son Dakika Haberleri: Ortalık Karışacak... ve Jokeyler At Binmiyor!

Ortalık Karışacak... ve Jokeyler At Binmiyor!

1 saat önce

Hafta içi Resmi Gazetede yayınlanan At Yarışları Yönetmeliği ile 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren ücretlerinde yüzdesel düşüş yaşanacak olan jokeyler, "yarisdergisi.com"un haberine göre cumartesi günü İstanbul'da olağanüstü toplandı.

Ortalık Karışacak... ve Jokeyler At Binmiyor!, System.String[]
Hafta içi Resmi Gazetede yayınlanan At Yarışları Yönetmeliği ile 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren ücretlerinde yüzdesel düşüş yaşanacak olan jokeyler, "yarisdergisi.com"un haberine göre cumartesi günü İstanbul'da olağanüstü toplandı.

Bir araya gelen jokeyler, gerçekleştirilen toplantı sonrası henüz resmi bir açıklama yapmayıp ve herhangi bir basın toplantısı düzenlememiş olsalar da flaş bir karar aldılar.

SOSYAL MEDYADAN DUYURULDU

Toplantıya katılan jokeylerden Vahdettin Kaplan sosyal medya hesabından olay bir paylaşımda bulundu.

Vahdettin Kaplan twitter hesabından yaptığı paylaşımla aldıkları ortak karar gereği jokeylerin '1 Ocak 2019 tarihinden itibaren at binmeyeceklerini' duyurdu.

Bu flaş açıklamadan sonra camiada ne gibi gelişmelerin şaşanacağı ve yılbaşında jokeylerin nasıl bir tutum içinde olacağı merakla bekleniyor.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 12:48 

İstanbul, Gazeteler, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'a Kar Uyarısı! Meteoroloji Tarih Verip Uyardı Fuhuş Operasyonunda Gözaltına Alınan Kadınlardan 3'ünde HIV Virüsü Çıktı

CHP'nin İstanbul Aday Ekrem İmamoğlu, Beyoğlu Sokaklarında Tek Başına Gezip Metroya Bindi Barkodlu Naylon Poşetler, Kasalarda Okutulmaya Başlandı, Ücretler Fişe Yansıtılıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2018 14:20:58. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ortalık Karışacak... ve Jokeyler At Binmiyor!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]