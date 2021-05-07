Ortalık karışmıştı! Kayserispor, Yeni Malatyaspor maçının ardından suç duyurusunda bulundu

Kayserispor, deplasmanda oynadığı Malatya maçında yaşanan olaylarla ilgili suç duyurusunda bulundu.

KULÜP'TEN YAPILAN AÇIKLAMA

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 3 Mayıs'ta Malatya'da oynanan Helenex Yeni Malatyaspor karşılaşmasıyla ilgili olarak, usulsüz seyirci alınması ile karşılaşmaya alınan kişiler tarafından gerçekleştirilen hakaret, saldırı ve diğer eylemler nedeniyle Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.