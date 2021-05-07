Ortalık karışmıştı! Kayserispor, Yeni Malatyaspor maçının ardından suç duyurusunda bulundu
07.05.2021 10:38
Süper Lig'in 39'uncu haftasında oynanan Yeni Malatyaspor-Kayserispor karşılaşması, 1-1'lik eşitlikle sona ererken, maça yaşanan olaylar damga vurmuştu. Sarı-kırmızılı kulüp, mücadelenin ardından Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
Kayserispor, deplasmanda oynadığı Malatya maçında yaşanan olaylarla ilgili suç duyurusunda bulundu.
KULÜP'TEN YAPILAN AÇIKLAMA
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 3 Mayıs'ta Malatya'da oynanan Helenex Yeni Malatyaspor karşılaşmasıyla ilgili olarak, usulsüz seyirci alınması ile karşılaşmaya alınan kişiler tarafından gerçekleştirilen hakaret, saldırı ve diğer eylemler nedeniyle Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.
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