Ortalık karıştı: Elon Musk, Twitter ile dalga geçti!

Bir süre önce yüzde 9.2'lik Twitter hissesi satın alan Elon Musk, şirketin tamamını devralmak için işlemleri başlattı. Fakat işler karşılıklı olarak anlaşıp el sıkışan tarafların istediği gibi gitmiyor. Zira Musk, platformun yanıltıcı bilgi vererek kendisinden yüksek miktarda para koparmaya çalıştığını söylüyor.

Bugün ise Musk, Twitter CEO'su ile yaptığı konuşmanın neticeye bağlanmadığını ve yalan söylemeye devam ettiklerini dile getirdi. Daha sonra ise platform üzerinden yaptığı bir anket paylaşımı ile şirketle dalga geçti.

Elon Musk, Twitter tarafından açıklanan verileri yırtıp attı!

Twitter kullanıcıları uzun bir süredir platform içerisinde bulunan bot hesapların ve sahte kişilerin farkında. Zira Musk da satın alım tamamlandığında herkesin kimlik doğrulama ile kayıt olabileceği ve sahte hesaplardan arınmış bir ortama dönüşeceğini söylüyor.

Elon Musk, Twitter anlaşması için gerekli şartlarını belirtti!

Fakat Twitter tarafından Elon Musk ile satın alım öncesi paylaşılan verilerde platform içerisindeki hesapların yaklaşık olarak yüzde 5'inin bot veya sahte kişiler olduğu belirtilmişti. Bunu da gerçek sayılara dönüştürdüğümüzde şirket tarafından açıklanan 229 milyon aktif kullanıcının en az 11 milyonunun sahte hesaplara ait olduğu söyleniyor.

Fakat SparkToro ve Followerwonk isimli 3. taraf 2 şirket tarafından yapılan araştırmaya göre bu oran gerçek olmaktan çok uzak. Hatta iddiaya göre aktif kullanıcıların yüzde 19.42'lik bir kısmını bot ve sahte hesaplar oluşturuyor. Bu da 44 milyon hesaba denk geliyor.

Dolayısıyla Musk sinirlenmekte, dalga geçmekte ve satın alım kararını gözden haklı. Zira yalnızca reklam gelirlerinde bile bu oran büyük bir kayba yol açabilir. Ancak tüm bunlara rağmen bazı şartlar altında anlaşmaya devam edebileceklerini söylüyor.

Twitter claims that >95% of daily active users are real, unique humans. Does anyone have that experience? — Elon Musk (@elonmusk) May 17, 2022

Musk'ın Twitter tarafına sunduğu şart ise gerçek sayıları açıklamaları ve duruma göre tekrar pazarlık masasına oturmaları yönünde oldu. Ancak şirketin CEO'su ile gerçekleştirdiği hayal kırıklığına sebep olan konuşmasını şu sözlerle aktardı:

Teklifim, Twitter'ın SEC dosyalarının doğru olmasına dayanıyordu. Araştırmaya göre bot ve sahte hesap oranının yüzde 20. Yani söylenenin tam 4 katı. Aradaki fark çok yüksek. Dün, Twitter'ın CEO'su yüzde 5'ten az olduğunun kanıtını göstermeyi açıkça reddetti. Bu açıklama gelmeden anlaşma ilerleyemez.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!